"Es un milagro que mi hijo esté vivo": el desgarrador relato del padre del pescador rescatado

Atlántida, Honduras.

Don Tomás Batiz reaccionó este martes al rescate de su hijo, Lester Batiz, de 39 años, quien sobrevivió tras permanecer aproximadamente 20 horas a la deriva en alta mar luego de que la embarcación en la que pescaba naufragara frente a Los Cayos Cochinos. Sin embargo, la emergencia aún no termina para la familia, ya que Joseph David Vuelto, de 16 años, continúa desaparecido. El padre del pescador calificó como un milagro que su hijo fuera encontrado con vida por las personas que participaron en las labores de búsqueda, cuando ya había perdido las esperanzas de sobrevivir. "Es un milagro. Vuelvo y repito, por cómo lo encontraron la gente que lo fue a buscar, ya mi hijo en ese momento estaba por darse por vencido y dejar que el mar hiciera lo que quisiera. Pero gracias a Dios llegaron a tiempo y lo rescataron", expresó don Tomás Batiz.

No obstante, señaló que la alegría por el rescate de Lester está marcada por la incertidumbre que vive la familia del adolescente desaparecido, cuya búsqueda continúa desde el pasado viernes. "Estamos bastante dolidos igual que la mamá del otro muchacho, porque hasta estas horas no se ha encontrado. Estamos sufriendo las mismas consecuencias, porque si las cosas hubieran sido al revés, sufriríamos los dos padres igual", manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse