"Es un milagro que mi hijo esté vivo": el desgarrador relato del padre del pescador rescatado

Don Tomás Batiz reaccionó este martes al rescate de su hijo, Lester Batiz, de 39 años, quien sobrevivió tras permanecer aproximadamente 20 horas a la deriva en alta mar luego de que la embarcación en la que pescaba naufragara frente a Los Cayos Cochinos.
Sin embargo, la emergencia aún no termina para la familia, ya que Joseph David Vuelto, de 16 años, continúa desaparecido. El padre del pescador calificó como un milagro que su hijo fuera encontrado con vida por las personas que participaron en las labores de búsqueda, cuando ya había perdido las esperanzas de sobrevivir.
"Es un milagro. Vuelvo y repito, por cómo lo encontraron la gente que lo fue a buscar, ya mi hijo en ese momento estaba por darse por vencido y dejar que el mar hiciera lo que quisiera. Pero gracias a Dios llegaron a tiempo y lo rescataron", expresó don Tomás Batiz.
No obstante, señaló que la alegría por el rescate de Lester está marcada por la incertidumbre que vive la familia del adolescente desaparecido, cuya búsqueda continúa desde el pasado viernes.
"Estamos bastante dolidos igual que la mamá del otro muchacho, porque hasta estas horas no se ha encontrado. Estamos sufriendo las mismas consecuencias, porque si las cosas hubieran sido al revés, sufriríamos los dos padres igual", manifestó.
Según el relato de don Tomás, su hijo salió el viernes, alrededor de la 1:00 de la tarde, desde su comunidad con rumbo a Los Cayos, donde realizaría labores de pesca junto al joven Joseph David Vuelto.
Explicó que cerca de las 3:30 de la tarde ambos lanzaron los trasmallos y posteriormente regresaron para revisarlos. Fue durante esa maniobra cuando una fuerte tormenta sorprendió a los pescadores.
"En ese chequeo vino una tormenta fuerte. Quizás cuando estaban revisando los trasmallos los agarró una ola y los hundió", relató.
Tras el naufragio, ambos lograron mantenerse con vida aferrándose a las boyas de los trasmallos mientras esperaban ayuda en medio del mar.
Don Tomás indicó que su hijo permaneció aproximadamente 20 horas a la deriva, hasta que fue localizado el sábado entre la 1:30 y las 2:00 de la tarde por las personas que participaban en la búsqueda.
Sobre el paradero del adolescente desaparecido, el padre del pescador explicó que, según el testimonio de Lester, el joven tomó la decisión de intentar llegar nadando hasta Los Cayos para buscar ayuda.
"Al parecer, el niño vio a mi hijo en las condiciones en que estaba y, como se sintió un poquito más fuerte, le dijo que iba a nadar hacia Los Cayos en busca de ayuda", contó.
Sin embargo, la familia teme que el menor no haya logrado completar el recorrido debido a las difíciles condiciones del mar.
"La imaginación de nosotros es que el niño, en ese trayecto que iba hacia Los Cayos, creo que nunca llegó", lamentó.
Mientras Lester Batiz se recupera tras sobrevivir al naufragio, familiares, pescadores y cuerpos de socorro mantienen la esperanza de localizar a Joseph David Vuelto, cuyo paradero sigue siendo desconocido desde el viernes, cuando ambos fueron sorprendidos por el temporal durante su jornada de pesca.