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Honduras
Con la búsqueda de un pescador desaparecido se celebra hoy el "Día del Pescador"
Este martes la asociación de pescadores celebraron su día con una caminata y otras actividades en La Ceiba..
Redacción La Prensa
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Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 12:07
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Redacción La Prensa
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