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"Solo queremos despedirla" Familia de hondureña fallecida en EEUU calma por la repatriación de su cuerpo

Entre el dolor y la incertidumbre los padres de Marina Suyapa Regalado, una de las hondureñas que falleció por ahogamiento en Ohio Estados Unidos, hicieron un llamado a las autoridades para que les ayuden y agilicen la repatriación del cuerpo de su hija

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