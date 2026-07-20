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Honduras
Policía aclara no está prohibido instalar cámaras de seguridad en viviendas
La institución explicó que estos sistemas de videovigilancia son legales siempre que permanezcan dentro de los límites de la propiedad privada y no sean utilizados para actividades ilícitas.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 20 de julio de 2026 a las 17:07
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