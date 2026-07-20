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Policía aclara no está prohibido instalar cámaras de seguridad en viviendas

La institución explicó que estos sistemas de videovigilancia son legales siempre que permanezcan dentro de los límites de la propiedad privada y no sean utilizados para actividades ilícitas.

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