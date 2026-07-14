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La Alcaldía Municipal de Wampusirpi declaró estado de emergencia por intensas lluvias

Las severas inundaciones en La Mosquitia ya dejan al menos 30 familias evacuadas,18 viviendas dañadas y numerosas pérdidas en cultivos y ganadería.

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