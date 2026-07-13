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Honduras
Zorzales de Sula lleva el orgullo de Honduras a Francia
Los Zorzales de Sula ya representan a Honduras en este municipio francés, donde comparten la riqueza de la música y las tradiciones nacionales. Con cada presentación, la delegación lleva en alto el nombre del país y fortalece el intercambio cultural en un escenario internacional.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 17:07
-
Redacción La Prensa
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