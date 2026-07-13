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Avión de Lanhsa volaba sin registrador de datos, revela informe

El documento provisional de la Ciaia confirma que la aeronave accidentada el 17 de marzo de 2025 en Roatán sufrió fuga hidráulica antes del accidente. El más reciente informe no concluye en la causa

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