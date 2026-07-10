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Nuevo gobierno anuncia una Casa de la Cultura para La Ceiba, tras 20 años de promesas.

El ministro de Cultura Yaser Handal aseguró en su visita a La Ceiba que hay disponibles 31 millones de lempiras para reanudar trabajos de restauración del edificio de La Aduana, donde funcionará la Casa de la Cultura.

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