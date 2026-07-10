  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Empresas participan en la subasta del avión presidencial de Honduras

Varias empresas participan este viernes en la subasta organizada por el Gobierno de Honduras para la venta del avión presidencial, en un proceso que definirá al mejor postor.Video: Rodiney Cerrato | LA PRENSA

Últimos Videos