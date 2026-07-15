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¿Ganó Honduras dinero con la venta del avión presidencial? La cifra que revela la realidad

El avión presidencial fue vendido por 137.7 millones de lempiras, pero su costo de adquisición en 2014 fue de 314.6 millones, representando una pérdida de 176.9 millones para el Estado de Honduras

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