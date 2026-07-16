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"Apagones provocan pérdidas superiores a L500 millones diarios en Honduras"

Representantes del sector empresarial advierten que las interrupciones en el servicio eléctrico afectan la productividad, incrementan los costos y ponen en riesgo el empleo y la inversión.

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