Doña María murió atropellada cuando venía de encontrarse con su hijo en Villanueva

Una mujer de 64 años perdió la vida tras ser atropellada la noches del lunes mientras intentaba cruzar la carretera en el sector de Dos Caminos, municipio de Villanueva, Cortés, informaron de manera preliminar las autoridades.
La víctima fue identificada como María Gregoria Martínez Claros, originaria de la comunidad de Las Lajas, en el departamento de Comayagua. De acuerdo con la información recabada en el lugar, la mujer venía de reunirse con uno de sus hijos, quien reside en la colonia La Guacamaya.
Según versiones preliminares de personas cercanas a la familia, el hijo de la víctima había sido deportado recientemente de Estados Unidos, por lo que doña María Gregoria emprendió el viaje para reencontrarse con él y visitar a otros familiares.
La información preliminar indica que la mujer descendió de un bus y, al intentar cruzar la carretera, fue embestida por un carro. Debido a la fuerza del impacto, falleció en el lugar antes de que pudiera recibir asistencia médica.
Tras el accidente, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se desplazaron hasta la escena para acordonar el área y comenzar las diligencias correspondientes.
Las autoridades realizan las investigaciones para establecer cómo ocurrió el atropellamiento y determinar si existió alguna responsabilidad por parte del conductor involucrado.
Hasta el momento, la Policía no ha brindado información oficial sobre la identidad del conductor ni ha precisado si fue requerido tras el hecho. Tampoco se han confirmado las circunstancias que provocaron el accidente.
El cuerpo de la víctima fue entregado a las autoridades competentes para el procedimiento legal correspondiente, mientras familiares y conocidos lamentaban la inesperada tragedia.
Las investigaciones continúan y se espera que en las próximas horas las autoridades de tránsito emitan un informe oficial con mayores detalles sobre este accidente fatal.