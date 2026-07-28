Doña María murió atropellada cuando venía de encontrarse con su hijo en Villanueva

Villanueva, Honduras.

Una mujer de 64 años perdió la vida tras ser atropellada la noches del lunes mientras intentaba cruzar la carretera en el sector de Dos Caminos, municipio de Villanueva, Cortés, informaron de manera preliminar las autoridades.

La víctima fue identificada como María Gregoria Martínez Claros, originaria de la comunidad de Las Lajas, en el departamento de Comayagua. De acuerdo con la información recabada en el lugar, la mujer venía de reunirse con uno de sus hijos, quien reside en la colonia La Guacamaya.

Según versiones preliminares de personas cercanas a la familia, el hijo de la víctima había sido deportado recientemente de Estados Unidos, por lo que doña María Gregoria emprendió el viaje para reencontrarse con él y visitar a otros familiares.