¿Por qué Usher bajó a una fan del escenario? Esto es lo que pasó

Estados Unidos.

Una fan de Usher que se hizo viral por ser expulsada del escenario durante su actuación en Nashville dijo que su actitud habría sido totalmente diferente si hubiera sido Chris Brown quien bailara con ella.

Usher está actualmente de gira con Brown en The R&B Tour, y la asistente al concierto, identificada como Gabrielle Cheyenne, se hizo viral el fin de semana por su reacción incómoda ante los sensuales movimientos de baile de Usher.

El cantante se apartó rápidamente al notar que ella no lo estaba disfrutando, y luego le pidió que bajara del escenario.

Cheyenne admitió que habría mostrado mucho más entusiasmo si hubiera sido Brown .

"Yo, simplemente, fui al concierto por Chris Brown, no tengo nada en contra de Usher", dijo la joven en una entrevista con TMZ

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"Así que, por supuesto, mi reacción habría sido diferente con Chris Brown", continuó. "No habría sido la rigidez o lo que sea que internet está mostrando".