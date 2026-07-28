¿Por qué Usher bajó a una fan del escenario? Esto es lo que pasó

Una fan de Usher que se hizo viral por ser expulsada del escenario durante su actuación en Nashville dijo que su actitud habría sido totalmente diferente si hubiera sido Chris Brown quien bailara con ella.
Usher está actualmente de gira con Brown en The R&B Tour, y la asistente al concierto, identificada como Gabrielle Cheyenne, se hizo viral el fin de semana por su reacción incómoda ante los sensuales movimientos de baile de Usher.
El cantante se apartó rápidamente al notar que ella no lo estaba disfrutando, y luego le pidió que bajara del escenario.
Cheyenne admitió que habría mostrado mucho más entusiasmo si hubiera sido Brown .
"Yo, simplemente, fui al concierto por Chris Brown, no tengo nada en contra de Usher", dijo la joven en una entrevista con TMZ
"Así que, por supuesto, mi reacción habría sido diferente con Chris Brown", continuó. "No habría sido la rigidez o lo que sea que internet está mostrando".
Cheyenne comentó que la abordaron y la ascendieron a la sección VIP incluso antes de que comenzara el espectáculo, pero no le dieron ninguna instrucción. Dijo que habría rechazado la oferta si hubiera sabido que era para Usher, de 47 años, y no para Brown, de 37.
"Nunca fue mi intención provocar a toda esta gente y arruinar el momento", insistió.
Pero lanzó otra indirecta a Usher, señalando la diferencia de edad entre ellos. “Llevo escuchando su música desde que era niña”, dijo. “Conozco su música, pero puedo preferir a un artista sobre el otro”.
Chris Brown, por supuesto, también es conocido por subir a sus fans al escenario y compartir momentos apasionados con ellas. En septiembre de 2025, se hizo viral por darle un sensual baile erótico a Kayla Nicole, de 34 años, exnovia de Travis Kelce, mientras cantaba su éxito de 2007, “Take You Down”, durante su concierto de la gira Breezy Bowl XX en Los Ángeles.
Mientras tanto, Cheyenne respondió a los fans de Usher en las redes sociales, quienes estaban molestos con ella por aceptar subir al escenario si no quería que el cantante de “Yeah!” le dedicara una serenata.
@famososunivision
😳 ¡Incómodo momento! Usher detuvo su show y bajó a una fan del escenario en concierto: la reacción de la joven con su intenso baile fue muy notorio y ella no se quedó callada 💥👀 ¿Crees que el cantante no debió bailarle así? 🫣 #Usher #fan #concierto #baile #show #icómodomomento #Nashville #Viral #lifestyle #famosos #celebs #celebridades #icons #entretenimiento #series #novelas #fypシ゚viral #noticias #últimahora #social♬ sonido original - Famosos
Desata su furia en Facebook
“Para empezar, NADIE se niega a subir al escenario”, escribió en Facebook. “Me veía increíble, ¿acaso pensaban que no iba a dejar que MILES de personas me vieran? ¿En la pantalla gigante, donde ustedes, perras, jamás estarán?”.
Continuó: “Mi mamá y yo teníamos asientos en la pista. ¡Su equipo se acercó y nos cambió a la zona VIP antes de que empezara el espectáculo! ¡Unos privilegios que ustedes, zorras, jamás conocerán!”.
“¿Querían que subiera ahí y me acostara con él? ¡Eso es lo más emocionante que les podría haber pasado en sus vidas! ¡Que se jodan, con toda falta de respeto!”.
También se la vio posando con la esposa de Usher, Jennifer Goicoechea, tras bambalinas, demostrando que no había rencor.