Ariana Grande demanda a "hackers" por filtrar su música y fotos

La actriz y cantante Ariana Grande ha presentado una demanda contra varios hackers que alega que obtuvieron acceso no autorizado a dispositivos de otras personas para filtrar canciones inéditas, material de sesiones de grabación y videoclips sin su consentimiento durante años.
La demanda, revelada por el medio especializado Variety, fue interpuesta el lunes en Los Ángeles y acusa a un grupo de personas no identificadas de 'phishing' (ciberataques de suplantación de identidad) y maniobras de hackeo que dieron lugar al "robo, difusión y explotación ilícitos" de contenido inédito.
Los abogados de la cantante y actriz aseguran que los hackers atacaron las cuentas digitales personales de fotógrafos y productores que trabajaban estrechamente con ella y, posteriormente, vendieron datos y contenido por "sumas considerables de dinero".
El escrito legal sostiene que, en 2019, unos hackers obtuvieron las credenciales de acceso a una cuenta de Dropbox perteneciente a un fotógrafo que trabajó con ella, y al año siguiente, los demandados hackearon el dispositivo móvil de un productor que había colaborado con Ariana Grande.
@dailymail Ariana Grande has filed a lawsuit against two unnamed individuals she claims hacked into private accounts belonging to people she worked with and stole unreleased content. The singer alleges the stolen material included unreleased songs, photos and behind-the-scenes recordings, with some files allegedly shared or sold online. Grande is seeking to identify the alleged hackers, saying the legal action aims to protect artists from having their work leaked without permission. #arianagrande #music #celebrity #news ♬ original sound - khloe
Como resultado, accedieron a grabaciones maestras y maquetas inéditas, así como a material de sesiones de grabación. En 2023, los hackers lograron también acceder a medio centenar de sus canciones inéditas y las filtraron.
Un año más tarde, los acusados crearon una cuenta de Gmail y un dominio haciéndose pasar por un fotógrafo y consiguieron que un técnico les enviara fotos que pertenecían a Ariana Grande.
@tmz
Ariana Grande is taking legal action against the alleged hackers she claims leaked her unreleased music, private photos, and videos.♬ original sound - TMZ
EFE