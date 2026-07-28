Muere la madre de Sol León

México.

La influencer mexicana Sol León atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras confirmarse el fallecimiento de su madre, una noticia que ha conmocionado a sus seguidores en redes sociales.

De acuerdo con información difundida por medios mexicanos, la madre de la creadora de contenido enfrentaba desde hace tiempo un delicado estado de salud derivado de diversas complicaciones médicas. Aunque la familia había mantenido la situación con discreción, en las últimas horas trascendieron detalles sobre las causas de su deceso.