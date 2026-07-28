Muere la madre de Sol León

La influencer mexicana Sol León atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras confirmarse el fallecimiento de su madre, una noticia que ha conmocionado a sus seguidores en redes sociales.
De acuerdo con información difundida por medios mexicanos, la madre de la creadora de contenido enfrentaba desde hace tiempo un delicado estado de salud derivado de diversas complicaciones médicas. Aunque la familia había mantenido la situación con discreción, en las últimas horas trascendieron detalles sobre las causas de su deceso.
La noticia comenzó a viralizarse luego de que circularan videos en los que presuntamente Sol León recibe la devastadora noticia, generando una ola de mensajes de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores y otras figuras del mundo digital.
Hasta el momento, la influencer no ha ofrecido una declaración amplia sobre la pérdida; sin embargo, sus redes sociales se han llenado de muestras de cariño y condolencias mientras atraviesa el duelo por la muerte de su madre.