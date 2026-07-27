Tras 28 años del éxito "Suavemente", Elvis Crespo asegura que podría retirarse

Muchos creen que el éxito de una canción termina cuando deja de ocupar los primeros lugares en las listas de reproducción. Sin embargo, los grandes clásicos continúan generando importantes beneficios económicos incluso décadas después de su lanzamiento.

A 28 años de su estreno, en 1998, el tema sigue siendo una de las canciones latinas más reconocidas a nivel mundial y una fuente constante de ingresos para el artista puertorriqueño.

Precisamente, durante su participación en el podcast español Hotcast, Crespo respondió a una de las preguntas que más curiosidad despierta entre sus seguidores: ¿Cuánto dinero ha generado "Suavemente"?

Al iniciar su respuesta, el intérprete describió la canción como "especial" y explicó que continúa produciéndole importantes ingresos gracias a las licencias de uso.

Por ejemplo, en el Super Bowl una cadena de teléfonos me dio un cuarto de millón de dólares (US$250 mil dólares) solamente por cambiar la letra, por permiso” dijo, dejando claro que las ganancias del tema no solo provienen de las plataformas de streaming.

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El cantante también destacó el alcance permanente de la canción en los servicios digitales.

“Mientras yo duermo esa canción todos los días suena en algún lugar. Es una canción que tengo la bendición de decirlo que, viviendo una vida minimalista, puedo retirarme” expresó entre risas.

Tras escucharlo, la presentadora comentó: "Te puedes retirar y tus hijos también, seguramente". A esto, el artista respondió con humor: “mis hijos que se vayan a trabajar, que no se confíen en eso, que se vayan a trabajar”.

En otro momento de la conversación, el merenguero recordó cómo administró sus primeros grandes ingresos y reconoció que tomó malas decisiones financieras.

“Cuando yo comencé a ver dinero, yo dije: ‘Esto hay que gastarlo’ y compré ropa, compré relojes de marca, ya no lo hago. No recuerdo la cantidad, pero yo me gasté una fortuna. A mi Sony me dio 5 millones de dólares en un mes yo lo había gastado todo. “Malas decisiones y de inversiones. Gastando en locuras, estaba muy borracho para recordarlo" confesó.

Al final, Crespo declaró que, actualmente lleva una vida minimalista, "lo cojo suavecito, tengo buenos asesores” dijo.