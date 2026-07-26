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Karol G sufre incidente en pleno concierto

La intérprete de “Provenza” si vio obligada a improvisar, aunque tomó el incidente con humor

Karol G sufre incidente en pleno concierto

La cantante colombiana Karol G.
Estados Unidos.

Karol G arrancó con éxito su gira "Viajando Por El Mundo Tropitour" con las primeras fechas de sus conciertos en Chicago, Estados Unidos; sin embargo, la segunda noche sufrió un incidente en pleno concierto por el que se hizo viral de inmediato en redes sociales. Esto debido a que la plataforma de acceso al camerino tuvo una falla a la mitad de su descenso y la cantante quedó atrapada a medio escenario.

Durante su concierto del sábado 25 de julio en el Soldier Field de Chicago, Karol G tuvo un percance en plena presentación. Esto debido a que la plataforma de acceso al camerino que se encargaba de bajarla sufrió una falla mecánica provocando que la cantante colombiana quedara atorada a medio escenario.

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La intérprete de “Provenza” si vio obligada a improvisar, aunque tomó el incidente con humor por lo que salió y entró en la plataforma sorprendiendo a sus fanáticos.

Además, cantó con ellos el tema que se escuchaba de fondo y que fue colocado como espera, esto por unos momentos antes de que fuera auxiliada por su equipo de trabajo para bajar de la plataforma de manera segura.

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Redacción La Prensa
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