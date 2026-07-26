Karol G sufre incidente en pleno concierto

Estados Unidos.

Karol G arrancó con éxito su gira "Viajando Por El Mundo Tropitour" con las primeras fechas de sus conciertos en Chicago, Estados Unidos; sin embargo, la segunda noche sufrió un incidente en pleno concierto por el que se hizo viral de inmediato en redes sociales. Esto debido a que la plataforma de acceso al camerino tuvo una falla a la mitad de su descenso y la cantante quedó atrapada a medio escenario.

Durante su concierto del sábado 25 de julio en el Soldier Field de Chicago, Karol G tuvo un percance en plena presentación. Esto debido a que la plataforma de acceso al camerino que se encargaba de bajarla sufrió una falla mecánica provocando que la cantante colombiana quedara atorada a medio escenario.