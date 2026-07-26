Karol G sufre incidente en pleno concierto

Karol G arrancó con éxito su gira "Viajando Por El Mundo Tropitour" con las primeras fechas de sus conciertos en Chicago, Estados Unidos; sin embargo, la segunda noche sufrió un incidente en pleno concierto por el que se hizo viral de inmediato en redes sociales. Esto debido a que la plataforma de acceso al camerino tuvo una falla a la mitad de su descenso y la cantante quedó atrapada a medio escenario.
Durante su concierto del sábado 25 de julio en el Soldier Field de Chicago, Karol G tuvo un percance en plena presentación. Esto debido a que la plataforma de acceso al camerino que se encargaba de bajarla sufrió una falla mecánica provocando que la cantante colombiana quedara atorada a medio escenario.
La intérprete de “Provenza” si vio obligada a improvisar, aunque tomó el incidente con humor por lo que salió y entró en la plataforma sorprendiendo a sus fanáticos.
🚨 La plataforma de subida se rompió en el segundo show de Chicago y Karol G tuvo que improvisar 😂 https://t.co/JsZGjiXkL9— Karol G (fans) (@cairo1311) July 26, 2026
Además, cantó con ellos el tema que se escuchaba de fondo y que fue colocado como espera, esto por unos momentos antes de que fuera auxiliada por su equipo de trabajo para bajar de la plataforma de manera segura.