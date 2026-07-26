Tomás Zambrano a JOH: "Regresó a su hogar del que nunca debieron arrancarle"

Tegucigalpa, Honduras

A través de su cuenta de X, Zambrano escribió un mensaje de bienvenida para Hernández, a quien calificó como un líder que volvió “a su hogar” acompañado de sus seres queridos y seguidores.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano , reaccionó este domingo al regreso del expresidente Juan Orlando Hernández a Honduras, expresando su respaldo y destacando el recibimiento que tuvo por parte de familiares y simpatizantes nacionalistas.

“¡Bienvenido a casa, expresidente Juan Orlando!”, publicó el congresista, quien además aseguró que el exgobernante fue recibido “como se lo merece”, rodeado del cariño de su familia y de miembros del Partido Nacional.

El parlamentario afirmó que el regreso de Hernández representa, según su criterio, el triunfo de la verdad y reconoció el papel de la familia del expresidente durante el proceso que enfrentó en Estados Unidos.

“La verdad prevaleció. Las oraciones y la lucha heroica de su esposa, sus hijos y su madre por traerlo de regreso dieron frutos”, expresó Zambrano en su mensaje.

Juan Orlando Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, retornó al país tras permanecer privado de libertad en Estados Unidos, donde enfrentó un proceso judicial relacionado con delitos de narcotráfico.

El exmandatario fue condenado a 45 años de prisión en una corte federal estadounidense y posteriormente fue indultado por el presidente Donald Trump, lo que permitió su retorno a territorio hondureño.

El regreso de Hernández generó diversas reacciones en el ámbito político nacional. Mientras sus simpatizantes celebraron su llegada, sectores opositores y críticos de su administración mantienen cuestionamientos sobre su gestión y los procesos judiciales que enfrentó.

Zambrano reiteró su respaldo al exgobernante y destacó que Hernández volvió a reunirse con su familia después de varios años de ausencia.

“Juan Orlando volvió con su familia”, concluyó el diputado nacionalista en su publicación.