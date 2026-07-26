Secretario privado del presidente Asfura se encuentra hospitalizado tras accidente vial

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El funcionario del Gobierno de Asfura fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de Tegucigalpa, donde permanece bajo atención médica, según los reportes.

Luis Castro, secretario privado del presidente de Honduras, N asry Asfura sufrió el sábado un accidente de tránsito que le provocó varias fracturas en uno de sus brazos.

De acuerdo con la información, Castro se encuentra estable y fuera de peligro. No obstante, continúa hospitalizado a la espera de una intervención quirúrgica para tratar las lesiones ocasionadas por el percance.

Según se informó, las personas que acompañaban a Castro al momento del accidente no sufrieron heridas, por lo que resultaron ilesas tras el percance de tránsito.

El accidente se registró cuando el secretario privado regresaba hacia Tegucigalpa luego de acompañar al presidente Nasry Asfura en una gira de trabajo por el interior del país.

Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre las causas del accidente ni el lugar exacto donde ocurrió.

Mientras tanto, se espera que en las próximas horas las autoridades o el equipo médico informen sobre la evolución del estado de salud del funcionario.