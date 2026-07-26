JOH envía mensaje al presidente Nasry Asfura y Tomás Zambrano

COMAYAGUA, HONDURAS

El expresidente Juan Orlando Hernández manifestó este domingo su respaldo al mandatario hondureño Nasry “Tito” Asfura y al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, durante su primer discurso tras regresar a Honduras luego de permanecer más de cuatro años en Estados Unidos, donde enfrentó un proceso judicial por narcotráfico. Desde la Finca Rocío, en Comayagua, Hernández aseguró que Honduras necesita instituciones fuertes y llamó a la unidad del Partido Nacional, al tiempo que destacó la importancia de fortalecer las instituciones del país.

“Hay cosas más grandes que el individuo y que el partido: es Honduras”, expresó el exgobernante, quien agregó que los hondureños deben unirse para contribuir al desarrollo del país. Asimismo, afirmó que brinda su respaldo al presidente Nasry Asfura y al titular del Legislativo, Tomás Zambrano. “Al presidente Nasry Asfura le deseo lo mejor porque es el presidente de Honduras y tiene todo mi respaldo. También al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, a los diputados y alcaldes electos por el pueblo les digo que cuentan conmigo”, manifestó Hernández durante su intervención.

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El exmandatario también se refirió al proceso judicial que enfrenta en Honduras por el caso Pandora II, en el que está acusado por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos relacionados con el supuesto desvío de fondos públicos para financiar su campaña presidencial de 2013.