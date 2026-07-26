“Prometí volver con él”: Renato Stabile, abogado de JOH, se declara orgulloso de defenderlo

Comayagua

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, indultado por Estados Unidos de una condena a 45 años de cárcel por narcotráfico y comercio ilegal de armas, llegó este domingo al Aeropuerto Internacional de Palmerola, Comayagua, Honduras, para responder a los cargos de fraude y lavado ante la justicia hondureña.

Tras bajar del avión, Hernández y sus familiares se arrodillaron a pocos metros de la pista para realizar una oración, en un momento marcado por la emoción de su regreso al país.

El regreso de Hernández se debe a que un juez hondureño suspendiera de forma provisional la orden de captura internacional y la alerta roja de Interpol que pesaban en su contra.

El exmandatario fue recibido en la pista aérea por su esposa, la exprimera dama Ana García; su madre, Elvira Alvarado, y tres de sus cuatro hijos, con quienes protagonizó un emotivo reencuentro tras más de cuatro años de separación desde que fue extraditado, en abril de 2022, a EE.UU.

Posteriormente, a las 9:30 a. m., el exmandatario se trasladó junto a su familia y amigos a la Finca Rocío, en Comayagua, donde él y su esposa agradecieron de forma pública ante los medios de comunicación.

Cabe agregar que miles de simpatizantes del Partido Nacional estuvieron pendientes tanto de las palabras de JOH como del abogado Renato Stabile, quien dijo que se sentía orgulloso de estar al lado de un hombre inocente, mientras que las hijas de JOH traducían sus palabras del inglés al español. También dijo que le había prometido a la familia Hernández que solo vendría a Honduras con él.

Stabile cerró diciendo que todos deberían estar unidos, que esta era su primera vez en Honduras, pero que no sería la última. “Dejo al presidente Hernández en su hogar; estoy muy feliz por él y su familia. Lo extrañaré; hemos construido una amistad para siempre, así como mi amistad con Honduras durará para siempre. Muchas gracias, Honduras, hasta pronto”.