Juan Orlando Hernández se reencuentra con su familia en Palmerola; comparecerá ante la justicia el 3 de agosto

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, indultado por Estados Unidos de una condena a 45 años de cárcel por narcotráfico y comercio ilegal de armas, llegó este domingo al Aeropuerto Internacional de Palmerola, Comayagua, Honduras, para responder a los cargos de fraude y lavado ante la justicia hondureña.
JOH arriba al país en compañía de su abogado defensor, Renato Stabile, y de los generales de las Fuerzas Armadas de Honduras, Tulio Armando Romero Palacios, Willy Joel Oseguera Rodas y Javier René Barrientos Alvarado. De acuerdo con el protocolo establecido, el exgobernante será el último en descender de la aeronave, momento en el que se llevará a cabo la reunificación con sus seres queridos.
El regreso de Hernández se debe a que un juez hondureño suspendiera de forma provisional la orden de captura internacional y la alerta roja de Interpol que pesaban en su contra.
Donald Trump anunció el perdón presidencial el 28 de noviembre, en vísperas de las elecciones generales en Honduras ganadas por el conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, con quien Hernández tiene afinidad.
Tras la medida ejecutiva, el juez federal Kevin Castel formalizó la anulación de la sentencia y el cierre definitivo del expediente.
Itinerario del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado
A su descenso, tras reunirse con su familia, Hernández realizará el control migratorio correspondiente como ciudadano hondureño. Posteriormente, a las 9:30 a. m., el exmandatario se trasladará a la Finca Rocío, en Comayagua, donde ofrecerá su primera participación pública ante los medios de comunicación.
La agenda continuará en horas de la tarde en la capital. Tras el evento en Comayagua, la comitiva se desplazará hacia la terminal aérea de Toncontín, en Tegucigalpa, donde a las 2:00 p. m. el expresidente brindará una segunda intervención. Durante esta actividad, su esposa, la abogada Ana García de Hernández, le colocará el anillo matrimonial que guardó durante su ausencia.
El recorrido concluirá con el retorno del exmandatario a su residencia en Tegucigalpa. JOH llegará a la misma vivienda de la que fue sacado el 15 de febrero de 2022 por agentes policiales —portando chaleco antibalas y esposado de pies y manos— para ser trasladado a una unidad especial previa a su extradición hacia Estados Unidos. Para esta llegada final no se tienen previstas declaraciones a la prensa, manteniéndose únicamente el acceso a los medios de comunicación para la cobertura gráfica y en video.
Cita con la justicia
El exgobernante deberá enfrentar en Honduras un proceso por presunto fraude y lavado de activos relacionado con el supuesto desvío de fondos públicos utilizados para financiar su campaña electoral en 2013, dentro de una trama en la que también figuran el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), exdiputados y empresarios.
Un juez competente fijó para el próximo 3 de agosto la audiencia inicial de declaración de imputación, en la que Hernández conocerá formalmente los cargos y su representación legal solicitará que se le permita afrontar el proceso penal bajo medidas sustitutivas a la prisión preventiva.