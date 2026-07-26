Juan Orlando Hernández se reencuentra con su familia en Palmerola; comparecerá ante la justicia el 3 de agosto

Tegucigalpa

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, indultado por Estados Unidos de una condena a 45 años de cárcel por narcotráfico y comercio ilegal de armas, llegó este domingo al Aeropuerto Internacional de Palmerola, Comayagua, Honduras, para responder a los cargos de fraude y lavado ante la justicia hondureña.

JOH arriba al país en compañía de su abogado defensor, Renato Stabile, y de los generales de las Fuerzas Armadas de Honduras, Tulio Armando Romero Palacios, Willy Joel Oseguera Rodas y Javier René Barrientos Alvarado. De acuerdo con el protocolo establecido, el exgobernante será el último en descender de la aeronave, momento en el que se llevará a cabo la reunificación con sus seres queridos.

El regreso de Hernández se debe a que un juez hondureño suspendiera de forma provisional la orden de captura internacional y la alerta roja de Interpol que pesaban en su contra.

Donald Trump anunció el perdón presidencial el 28 de noviembre, en vísperas de las elecciones generales en Honduras ganadas por el conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, con quien Hernández tiene afinidad.

Tras la medida ejecutiva, el juez federal Kevin Castel formalizó la anulación de la sentencia y el cierre definitivo del expediente.