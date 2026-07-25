Gobierno entregará alimentos a 40,000 familias afectadas por la sequía

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de Honduras prevé beneficiar a unas 40,000 familias afectadas por la sequía con asistencia alimentaria durante una primera etapa del plan de respuesta, informó este sábado Casa Presidencial, al citar declaraciones del secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma. Según la información oficial, la estrategia también incluye proyectos de infraestructura vial y de abastecimiento de agua con el propósito de reducir los efectos de la falta de lluvias en la zona sur del país. De acuerdo con Casa Presidencial, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ya inició la distribución de 15,000 raciones de alimentos, compuestas por dos sacos de víveres para cada familia beneficiaria.

Ledezma explicó que, además de esa primera entrega, el Gobierno destinará recursos para ampliar la cobertura del programa y atender a otras 20,000 familias de tres municipios, con lo que la primera fase alcanzará a alrededor de 40,000 hogares afectados por la sequía. "Esto solo es el inicio", afirmó el funcionario, según declaraciones difundidas por Casa Presidencial. El secretario del Congreso Nacional señaló que la ayuda alimentaria busca responder a la emergencia inmediata que enfrentan las familias, mientras se desarrollan proyectos de mayor alcance para mitigar los efectos del cambio climático en la región. En ese sentido, indicó que el plan gubernamental contempla el envío de maquinaria para la reparación de carreteras y la ejecución de proyectos de agua, al considerar que la escasez de lluvias continuará representando un desafío para el sur del país.

Gobierno anuncia obras de infraestructura