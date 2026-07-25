Fallece el alcalde de Manto, José Luis Chirinos, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio

José Luis Chirinos, alcalde del municipio de Manto, Olancho, falleció este sábado luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio, mientras era trasladado de emergencia hacia un centro asistencial en Tegucigalpa.
De acuerdo con la información preliminar proporcionada por personas cercanas a la familia, el edil comenzó a presentar complicaciones de salud, por lo que fue estabilizado inicialmente y posteriormente movilizado en una ambulancia con destino a un hospital privado de la capital.
Sin embargo, durante el trayecto su condición se deterioró. El funcionario murió antes de llegar al centro médico, a la altura del sector de Telica, según las versiones conocidas hasta el momento.
La noticia generó reacciones de pesar entre habitantes de Manto, familiares y autoridades del departamento de Olancho, donde el alcalde era reconocido por su gestión al frente de la municipalidad.
José Luis Chirinos se desempeñaba como jefe edil del municipio y era una de las figuras políticas más conocidas de esa zona del departamento.
Hasta el momento, la alcaldía de Manto no ha emitido un comunicado oficial sobre el deceso del funcionario.
Se espera que en las próximas horas la corporación municipal y los familiares informen sobre las honras fúnebres y las actividades que se realizarán para despedir al alcalde.
Mientras tanto, la muerte de Chirinos enluta al municipio de Manto, cuyos habitantes lamentan la pérdida de quien dirigía la administración local.