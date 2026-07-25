Fallece el alcalde de Manto, José Luis Chirinos, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio

Manto, Olancho.

José Luis Chirinos, alcalde del municipio de Manto, Olancho, falleció este sábado luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio, mientras era trasladado de emergencia hacia un centro asistencial en Tegucigalpa.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por personas cercanas a la familia, el edil comenzó a presentar complicaciones de salud, por lo que fue estabilizado inicialmente y posteriormente movilizado en una ambulancia con destino a un hospital privado de la capital.

Sin embargo, durante el trayecto su condición se deterioró. El funcionario murió antes de llegar al centro médico, a la altura del sector de Telica, según las versiones conocidas hasta el momento.