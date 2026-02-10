Fallece René Orlando Gavarrete, periodista y docente hondureño

Cortés, Honduras.

El periodismo hondureño y la comunidad académica están de luto. La mañana de este martes 10 de febrero se confirmó el fallecimiento del reconocido periodista y docente hondureño René Orlando Gavarrete, una figura ampliamente respetada por su trayectoria profesional y su vocación formadora. Según información confirmada por LA PRENSA, René Gavarrete salió a caminar cuando sufrió un infarto, hecho que provocó su repentino deceso y generó profunda consternación entre colegas, estudiantes y exalumnos.

El destacado periodista trabajó durante una década en Diario La Prensa y Diario El Heraldo, donde se desempeñó con profundo esmero y dedicación. Además, Gavarrete fue líder gremial, directivo del Colegio de Periodistas de Honduras y mantuvo una participación activa en el gremio.

Pasión, nobleza y compromiso con la enseñanza fueron cualidades que marcaron la vida del licenciado Gavarrete, quien se desempeñó como catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS), donde durante años formó a generaciones de estudiantes de Periodismo. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse “Nacido el 29 de octubre de 1969, casado con Marielena Fajardo, también periodista y directora durante años de Radio Luz, y egresado de la Escuela Normal Mixta Santa Bárbara, René Gavarrete contaba con más de 24 años de experiencia en la docencia universitaria. Era licenciado en Periodismo y maestro de educación primaria, aunque su vocación docente se desarrolló principalmente en el ámbito universitario. “Estos 24 años han sido gratificantes porque me han permitido intercambiar experiencias con tantos estudiantes y contribuir a su proceso de formación”, expresó en una de sus reflexiones sobre su carrera académica.

Desde su llegada a la UNAH-VS en 2016, impartió las asignaturas de Periodismo Informativo, Interpretativo y de Opinión, labor que asumió con profundo sentido de responsabilidad. Para él, la docencia implicaba no solo transmitir conocimientos, sino formar seres humanos con criterio y ética profesional. “Se trata de guiar el carácter y el conocimiento de muchos, y en el nivel periodístico es una responsabilidad aún mayor”, solía afirmar. Además de su faceta como educador, René Gavarrete tuvo una destacada trayectoria en los medios de comunicación.

Una huella imborrable

Fue reportero y redactor en el ámbito interpretativo, editor y jefe de redacción de El Heraldo, así como articulista de opinión en Diario La Prensa, medio que siempre reconoció como la casa periodística que contribuyó a su formación profesional. En el aula, procuraba vincular la teoría con la realidad del ejercicio periodístico. “Siempre trato de que el aprendizaje tenga significado, conectando los conceptos académicos con lo que el periodista vive y observa”, manifestó en reiteradas ocasiones.