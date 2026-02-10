Sindy viajó con sus amigas a La Ceiba y fue asesinada con saña

El cuerpo sin vida de una adolescente fue encontrado la tarde del pasado lunes en un sector pantanoso de La Ceiba, Atlántida, al norte de Honduras.
La víctima fue identificada como Sindy Lizeth Paz Montoya, de 17 años, originaria de Sabanagrande, Francisco Morazán.
El hallazgo ocurrió en la calle que conecta la colonia Villa Neen con el sector de Satuyé, donde transeúntes alertaron a las autoridades tras observar el cuerpo de una persona boca abajo en el fondo de una canal.
Al llegar al lugar, agentes policiales confirmaron que la joven se encontraba atada de manos, con signos de tortura y múltiples impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.
Según el informe preliminar, Sindy Montoya presentaba tatuajes visibles en manos y pies, con diseños alusivos a calaveras, lo que facilitó su identificación. Vestía un pantalón corto y una blusa negra al momento de ser encontrada.
Vecinos del sector manifestaron no reconocer a la joven como residente de la zona. “No la conocemos aquí en la colonia”, expresó brevemente un habitante del lugar. Las autoridades presumen que la víctima habría sido trasladada hasta ese punto para abandonar su cuerpo tras cometerse el crimen.
Familiares de la adolescente se presentaron en el sitio y confirmaron su identidad. Indicaron que Sindy Lizeth Paz Montoya residía en Sabanagrande y que había llegado recientemente a La Ceiba para pasear con unas amigas.
Tras el levantamiento cadavérico, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) iniciaron la recolección de indicios y testimonios con el objetivo de esclarecer el crimen e identificar a los responsables.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado información sobre posibles sospechosos o móviles del hecho.
Este nuevo caso se suma a las cifras de violencia contra las mujeres en el país. De acuerdo con datos del Centro de Derechos de Mujeres, el año 2025 cerró con 262 muertes de mujeres a nivel nacional, en su mayoría casos que permanecen en la impunidad.