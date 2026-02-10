  1. Inicio
Asesinan a futbolista argentino y todo queda grabado: su hermano es sospechoso

Conmoción en el fútbol argentino: un exjugador del ascenso fue asesinado en plena calle y el ataque quedó registrado por cámaras de seguridad.

Un episodio de extrema violencia sacudió al fútbol argentino tras confirmarse el asesinato de Lucas Ignacio Pires, exjugador de Almirante Brown, en un hecho ocurrido en Rafael Castillo, partido de La Matanza.
El exfutbolista, de 29 años, perdió la vida luego de ser atacado con una botella de vidrio rota durante una pelea callejera registrada el viernes por la tarde.
El asesinato se produjo en la intersección de las calles Raulíes y Alagón, donde una discusión entre varias personas terminó con un desenlace fatal.
Cámaras de seguridad de la zona habrían captado el momento exacto en el que Pires recibe la herida cortante, material que ya forma parte del expediente judicial.
Según fuentes policiales, el corte afectó gravemente el antebrazo derecho del exjugador, alcanzando una arteria y provocando una hemorragia masiva.
Vecinos y familiares lo trasladaron de urgencia al Hospital Presidente Néstor Kirchner, pero pese al esfuerzo del cuerpo médico, no lograron salvarle la vida.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, encabezada por el fiscal Carlos Adrián Arribas, quien analiza todas las pruebas recolectadas.
Aunque aún no hay imputaciones formales, el principal sospechoso del crimen sería el hermano de la víctima, quien actualmente se encuentra prófugo.
Efectivos policiales realizaron allanamientos y operativos en distintos puntos de la zona con el objetivo de dar con el presunto autor del ataque.
Testimonios del entorno barrial indican que existían conflictos personales previos entre los hermanos, aunque esa hipótesis continúa bajo evaluación.
El crimen generó una fuerte conmoción en el ascenso argentino, especialmente en el mundo aurinegro, donde Pires dejó su huella como futbolista.
Almirante Brown expresó su pesar mediante un comunicado oficial, acompañando a la familia del exjugador en este duro momento.
Hinchas, excompañeros y referentes del fútbol manifestaron su tristeza en redes sociales, recordando a Pires por su entrega dentro del campo de juego.
Lucas Pires vistió la camiseta de Almirante Brown en la temporada 2015/2016, donde disputó ocho encuentros y anotó un gol ante Brown de Adrogué.
