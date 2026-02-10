Cristiano Ronaldo pidió ficharlo y ahora será el presidente interino del Barcelona

"Los socios y socias del Barcelona ya están oficialmente llamados a las urnas. Después de la decisión que tomó la Junta Directiva de convocar elecciones a la presidencia del Club, este lunes 9 de febrero se ha publicado el anuncio oficial de la convocatoria que pone en marcha el calendario electoral y que conducirá a las votaciones el próximo 15 de marzo", indicó el club en un comunicado.