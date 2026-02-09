Capturan a Mencho junto a otros supuestos pandilleros de la MS-13 en La Lima

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) detuvo a cuatro personas vinculadas a la Mara Salvatrucha (MS-13) durante un allanamiento en la colonia San Juan, en La Lima, Cortés.
Entre los detenidos está alias Mentado o Mencho, identificado como uno de los líderes del grupo criminal en la zona y vinculado con la distribución de drogas y actividades de sicariato desde hace aproximadamente diez años.
Este sujeto tenía antecedentes por extorsión registrados desde 2019.
También fue capturado alias Monkey, con nueve años de participación en actividades de venta y distribución de drogas, además de sicariato. Monkey tenía antecedentes por tenencia ilegal de armas y posesión para tráfico de drogas desde 2017.
Otro arrestado fue alias Lara, miembro activo de la MS-13 desde hace cinco años, quien según la Policía se encargaba de la venta de drogas y sicariato en el sector. Lara había sido detenido previamente en 2024 y 2025 por tráfico de drogas.
El cuarto detenido es una mujer conocida como Nicolle, señalada por la Policía como responsable de la venta de narcóticos desde hace cinco años en la zona de influencia de la MS-13.
Durante el allanamiento, las autoridades decomisaron un fusil AR-15 calibre 5.56 mm, municiones de uso prohibido, cargadores para armas de alto poder, dos pistolas con sus respectivos cargadores, 180 envoltorios de supuesta cocaína y cuatro teléfonos celulares.
Los detenidos fueron remitidos al Ministerio Público para que enfrenten cargos por tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fuego de uso permitido y prohibido, tenencia de munición de uso prohibido y asociación para delinquir.
Según la Policía, las detenciones forman parte de los procedimientos en curso para desarticular estructuras criminales y reducir la incidencia de delitos en La Lima.
Las autoridades informaron que se realizan investigaciones adicionales para determinar capturar a otras personas implicadas en la operación de la MS-13 y de otras pandillas en el municipio.