Kaley Cuoco revela por qué ella y su prometido duermen en camas separadas

Cuoco ha estado casada en dos ocasiones: con el tenista profesional Ryan Sweeting, entre 2013 y 2016, y con Karl Cook, de 2018 a 2022. Su relación con Pelphrey, actor de series como Ozark y Task, comenzó en abril de 2022, tras conocerse en el estreno del drama criminal de Netflix, donde él participó como coprotagonista. Ambos fueron presentados por su representante.