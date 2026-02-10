Kaley Cuoco revela por qué ella y su prometido duermen en camas separadas

Kaley Cuoco, actriz conocida por su amor por las mascotas, comparte la cama con varios de sus perros y con Matilda, su hija de dos años. Quien no duerme allí es su prometido, Tom Pelphrey, con quien decidió comenzar a dormir en habitaciones separadas.
“Él me dijo: ‘Ya no puedo más’. Y yo le respondí: ‘Lo entiendo’”, relató Cuoco durante el episodio del lunes del pódcast Armchair Expert, conducido por Dax Shepard. A partir de esa conversación, Pelphrey empezó a dormir en la habitación de invitados.
Aunque la decisión terminó siendo un punto de inflexión positivo para la pareja, al inicio Cuoco tuvo dudas. Según contó, el tema surgió durante una sesión de terapia de pareja. “Al principio pensé: ‘¿Qué pensará la gente?’”, recordó. Sin embargo, Pelphrey le respondió: “Nunca te veo de noche”.
Cuoco explicó que, al analizar la situación, comprendió que las noches no representaban un espacio de conexión para ellos. “No es nuestro momento sexual. No nos abrazamos. No nos vemos de noche”, citó.
Tras reflexionar, concluyó que la opinión externa no era relevante. “Me quedé sentada y pensé: ‘Dios, me da igual’. Y él dijo: ‘Hagámoslo’”, agregó.
Desde entonces, la experiencia ha sido positiva. La actriz, recordada por The Big Bang Theory y The Flight Attendant, calificó esta decisión como “la mejor que hemos tomado jamás”.
Uno de los principales motivos, explicó, son los distintos hábitos de descanso de la pareja. “Él escribe de noche. Lee. Es su momento de tranquilidad”, señaló Cuoco. Pelphrey suele acostarse y despertarse tarde en los días no laborables, mientras que ella mantiene una rutina opuesta. “Yo me acuesto temprano y me levanto temprano. Tenemos horarios de sueño totalmente diferentes”, afirmó.
Cuoco ha estado casada en dos ocasiones: con el tenista profesional Ryan Sweeting, entre 2013 y 2016, y con Karl Cook, de 2018 a 2022. Su relación con Pelphrey, actor de series como Ozark y Task, comenzó en abril de 2022, tras conocerse en el estreno del drama criminal de Netflix, donde él participó como coprotagonista. Ambos fueron presentados por su representante.
El compromiso fue anunciado en agosto de 2024. Cuoco también ha compartido que, desde las primeras semanas de relación, hablaban sobre su futuro juntos.
En una entrevista con Today en 2023, recordó que tras una semana de salir, ambos coincidieron en el nombre de su hija. “Nos miramos y pensamos: ‘¿Sería una locura decir que si tuviéramos un bebé la llamaríamos Matilda?’”, relató.