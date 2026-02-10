Horóscopo de hoy, 10 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal

Saca partido a las inquietudes y curiosidades que tanto te interesan.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Estás atascado en un asunto profesional que no sabes cómo solucionar. Tienes un cerebro estupendo para lograr sacar adelante con fluidez e inteligencia, cualquier cometido que te asignen. Saca partido a las inquietudes y curiosidades que tanto te interesan.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Comenzarán a aclararse muy positivamente para tus intereses las cuestiones legales relacionadas con herencias, deudas tributarias o papeleos con la administración, que habían estado algo atascadas en los últimos tiempos.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Puede parecerte hoy que te llegan cosas gratis, pero fíjate bien si no es una situación engañosa, si tratas con una entidad, mírate bien la letra pequeña y si es una persona piensas en lo que te pedirá a cambio.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Surgirán nuevas responsabilidades en el trabajo que te reportarán mayores ingresos y también mayores riesgos y una carga extra de estrés y nerviosismo. Aunque esperabas este cambio, sentirás el vértigo del inicio de una nueva etapa personal.
LEO (23 julio - 22 agosto). Los asuntos de salud se benefician también de la buena racha con la que empieza la semana o para los Cáncer, que conseguirán desembarazarse de las dolencias asociadas a la cabeza, incluidas las que tienen que ver con el aspecto anímico.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Si en estos momentos tu vida sentimental está en el dique seco, hoy puedes vivir con ilusión un acercamiento a una persona muy especial que te sacará de la rutina, pero no te dejes deslumbrar por las primeras luces y mira un poco más allá.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Mejorarán las cosas en el trabajo y tendrás la oportunidad de demostrar a tus jefes que no se han equivocado. Momentos delicados con tu pareja; debes huir de idealismos y poner todo de tu parte para sacar adelante tu relación sentimental.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Los daños sentimentales del pasado parecen haber cicatrizado, porque te sorprenderás mirando con interés amoroso a alguna persona de tu entorno. Solo tienes debes cuidar de establecer tú el guión de los acontecimientos futuros.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Estás pendiente de que te contesten de un trabajo que te interesa muchísimo y mientras tanto tienes que seguir con tu vida y tus cosas; no te puedes permitir jugártelo todo a una carta.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Las relaciones personales tienden a crearte conflictos porque tal vez esperas demasiado de los demás, algo como lo que tú estás dispuesto a ofrecer, pero aprenderás que la generosidad no es un don que todo el mundo tiene.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). El flujo del optimismo que aparecerá ahora en Acuario hará que se preocupen mucho más por su aspecto físico, un rasgo que irá en sintonía con la nueva vida social que comenzará a incrementarse en estos momentos.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tu cabeza y tus pensamientos parecen estar hoy en las nubes, no será un buen día para tomar decisiones relevantes, porque todo podría ir hacia peor rápidamente. Se aconseja la calma, llegarán días más propicios.