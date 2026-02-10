Cesia Mejia y su familia sufren accidente: "Gracias a Dios que nos cuidó"

La presentadora de televisión Cesia Mejia ha sufrido un accidente de tránsito, luego de compartir un momento familiar en su día libre. En el mismo se vieron involucrados cuatro vehículos.
Así lo dio a conocer Cesia, quien se mostró agradecida con Dios por salvar las vidas e integridad de todos los integrantes de su familia. "Dios, sus planes y su inmenso amor", fueron las primeras palabras de la hondureña en su escrito publicado en la red social Facebook.
La presentadora del canal HCH relató como sucedieron los hechos: "Ayer regresábamos de comer tranquilos toda la familia, muy tranquilos, felices todos. Mis papás, mi esposo e hijas; mi hermana y mis sobrinos, pero un par de conductores iban peleando en carretera, uno se le cruzó a otro de un solo y chocamos los cuatro. Los más afectados, nosotros", detalló.
Afortunadamente, las pérdidas solo fueron materiales y no hubo daños de gravedad en la integridad de los pasajeros y conductores.
Además, Mejia dijo que uno de los involucrados se dio a la fuga. "El dueño de la camioneta (que tenemos en video, no sé si publicarlo) se fue del lugar, el tercer carro involucrado si estuvo hasta que llegó Tránsito". Por el momento, aunque ya pasó más de mediodía del hecho, la presentadora no ha compartido el video.
Entre las imágenes compartidas por Cesia se ve esta donde las bolsas de aire explotaron y cumplieron su labor, asimismo, el vidrio quebrado y otros daños en la carrocería y elementos importantes.
"Gracias a Dios estamos bien, solo fue un buen susto, golpes leves, dolores por el estirón, el carro gris el mío, y el rojo de mi mamá", escribió apesadumbrada la hondureña de 37 años de edad.
Seguidamente, Cesia contó que el regreso a casa en Siguatepeque fue difícil. "Fue otra odisea, hasta las 8 p. m., solo puedo decir gracias a Dios que nos cuidó", finalizó.
También, Mejia dijo estar molesta por la "irresponsabilidad de la gente", incitando a manejar con cuidado siempre. "Y por último pensando en el golpe que no será nada barato, pero nada reemplaza y es más importante que lo primero (estar bien)".
Cientos de comentarios fueron replicados en esta publicación por sus seguidores, quienes le mostraron su apoyo después de tremendo susto. "El detalle más valioso es que están todos buenos y salvos, lo demás es lo de menos"; "Por eso en la vida hay que hacer todo bien porque no sabemos hasta cuando vamos a estar en este planeta"; "Mucho loco imprudente, más los domingos se ha vuelto un riesgo salir con miles de motos compitiendo en la carretera CA-5", decían algunos.