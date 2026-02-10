Honduras y EE UU activarán mesas de trabajo tras reunión Trump-Asfura

Tegucigalpa, Honduras

José Argueta, secretario de Estrategia y Comunicación , explicó que el principal mensaje que dejó el encuentro es que Estados Unidos está abriendo las puertas a Honduras como un socio confiable, lo que habilita un nuevo espacio de relacionamiento bilateral de largo plazo.

Tras el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y el mandatario hondureño, Nasry Asfura , el Gobierno de Honduras confirmó que los temas abordados en la reunión comenzarán a desarrollarse con mayor profundidad mediante mesas de trabajo políticas y técnicas que se activarán en los próximos días.

De acuerdo con Argueta, la reunión entre ambos presidentes tuvo una duración aproximada de 40 minutos y se caracterizó por una conversación de carácter personal, lo que permitió sentar las bases políticas necesarias para avanzar hacia una agenda más amplia y estructurada.

El funcionario detalló que, a partir de esta semana, iniciará el trabajo conjunto entre ambos países, con la participación de la Cancillería hondureña y del embajador designado ante Estados Unidos, para quien ya se solicitó el beneplácito correspondiente. Además, se prevén reuniones tanto en territorio estadounidense como en Honduras, con la intervención de gabinetes y equipos técnicos.

Argueta reconoció que las expectativas generadas tras el encuentro son elevadas, aunque subrayó que ello es habitual en este tipo de acercamientos de alto nivel.

Explicó que durante la reunión el presidente Asfura abordó todos los temas posibles dentro del tiempo disponible y que ahora corresponderá a las mesas de trabajo profundizar y desarrollar cada uno de ellos.

“Se tocaron todos los temas que se podían abordar en 40 minutos. La profundidad y el desarrollo de los mismos vendrán con el trabajo técnico y político que debe darse”, afirmó el secretario de Estrategia y Comunicación.

Entre las prioridades de la agenda bilateral, Argueta destacó la protección y el trato igualitario y digno de los hondureños que residen en Estados Unidos, un tema que, según indicó, fue planteado con claridad durante el encuentro.

Señaló que tanto el presidente Trump como el presidente Asfura coincidieron en la importancia de atender la situación de la diáspora hondureña.