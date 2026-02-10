“Fue más que un maestro”: periodistas y estudiantes recuerdan con cariño a René Gavarrete

El periodismo hondureño y el ámbito académico están de luto tras confirmarse este martes 10 de febrero el fallecimiento de René Orlando Gavarrete, reconocido periodista y docente universitario, cuya vida estuvo marcada por el servicio, la ética y el amor por la enseñanza.
“La partida de René Gavarrete es una pérdida invaluable para todos”, dice la docente y ex directora de LA PRENSA, María Antonia Martínez. “René era el amigo sincero, solidario; un valioso maestro, un ejemplar periodista, empresario, un gran compañero, un hombre hogareño y, sobre todo, un enorme ser humano. Tuve el privilegio no solo conocerlo, sino de disfrutar de su conversación, de su talento y de verlo dando cátedra en su querida carrera de Periodismo”, recuerda la periodista.
La noticia tomó por sorpresa a colegas, estudiantes y exalumnos, quienes expresan con profundo dolor lo que René Gavarrete significó en sus vidas personales y profesionales. Se conoció que el catedrático de Periodismo salió a caminar y sufrió un infarto, lo que provocó su repentino deceso.
René Gavarrete era un profesional respetado en el periodismo nacional. Durante muchos años laboró en Diario La Prensa y Diario El Heraldo, medios en los que dejó huella por su compromiso, responsabilidad y pasión por informar con honestidad.
Más allá de las salas de redacción, su mayor legado se construyó en las aulas. Se desempeñó como catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-Cortés), donde formó a generaciones de periodistas con un enfoque humano y ético.
Nacido el 9 de diciembre de 1969 y egresado de la Escuela Normal Mixta Santa Bárbara, contaba con más de 24 años de experiencia en la docencia. Era licenciado en Periodismo y maestro de educación primaria, aunque su vocación floreció plenamente en la educación superior.
Desde su incorporación a la UNAH-VS en 2016, impartió asignaturas como Periodismo Informativo, Interpretativo y Opinión. Para él, enseñar no significaba solo transmitir conocimientos, sino formar criterio, valores y sensibilidad social.
Quienes fueron sus estudiantes recuerdan no solo a un maestro, sino a un mentor cercano y a un amigo sincero. Kenia Chinchilla, periodista de TVC, lo describió como “mi mentor, amigo y excelente maestro”, reflejando el vínculo profundo que supo construir con sus alumnos.
Entre lágrimas, Josué Rivera, director de prensa de la Municipalidad de San Pedro Sula, expresó que cuando alguien que nos enseñó a caminar en la vida se va, el silencio pesa más que cualquier discurso, destacando su integridad y ejemplo permanente.
Carlos Hernández, fotógrafo y periodista, lo definió como un docente ético que siempre acompañó a sus estudiantes y les inculcó la empatía como valor esencial en cada cobertura periodística.
En la gráfica, René Gavarrete posa con sus colegas Daisy Bonilla y Lourdes Ramírez en una de las aulas de la carrera de Periodismo.
Colegas periodistas lo recuerdan como una figura paternal que enseñó ética, valores y el verdadero sentido de orientar a la sociedad a través del periodismo, dejando un legado imborrable.
Josué Carcamo, periodista de La Prensa, dijo que su apoyo trascendía las aulas. René Gavarrete fue un aliado del arte y la cultura, colaborando durante años con el Centro Artístico Sampedrano y brindando apoyo desinteresado a diversas iniciativas.
El periodista de Televicentro, Yeison Maldonado, lo recordó como un gran mentor que lo acompañó desde sus primeros pasos en la universidad. Destacó que fue quien le enseñó a vestirse con formalidad, a expresarse con propiedad y a construir la imagen profesional que hoy mantiene, resaltando además su calidad humana y disposición permanente para ayudar.
La periodista de Diario La Prensa, Jacqueline Molina, expresó que: "El licenciado Gavarrete dejó una huella indeleble en la vida de quienes lo conocimos. Aún recuerdo el día en que el licenciado Jesús Echeto lo presentó como su sucesor en la carrera de Periodismo y nos dijo que quedábamos en buenas manos. Su profesionalismo, integridad y calidad humana marcaron la vida de los profesionales a los que formó. Nos enseñó a escribir con el corazón, criterio y convicción, a siempre defender nuestros ideales y nunca faltar a nuestros principios".
Jessica Figueroa, editora de La Prensa: "El licenciado René Gavarrete fue, ante todo, un hombre de una caballerosidad inquebrantable y un respeto profundo hacia su vocación. Su deseo más genuino era formar generaciones disciplinadas, profesionales libres de egos inflados, porque entendía que el periodismo debe servir a la verdad y no al individuo. Fue un maestro que no solo pedía respeto, sino que lo otorgaba por igual. Tenía ese don de mentor: la palmadita en la espalda en el momento justo para dar aliento a quien lo necesitaba".
Por su parte, Keyli Ramírez, periodista de Diario Tiempo, destacó que René Gavarrete fue un hombre de caballerosidad inquebrantable y profundo respeto por su vocación. Señaló que su mayor deseo era formar periodistas disciplinados, libres de egos, comprometidos con la verdad y el servicio a la sociedad, y que siempre supo dar ánimo en el momento justo a quienes lo necesitaban.
La periodista Lisseth García recordó a René Gavarrete como mucho más que un colega reconocido. Para ella fue un amigo cercano, con quien compartió largas conversaciones y una relación marcada por el respeto y la confianza. Destacó la sólida amistad que mantenía con él y con su esposa, María Elena Fajardo Gavarrete, a quienes describió como una pareja ejemplar y siempre solidaria con las causas del Colegio de Periodistas.
David Alexander Cruz, estudiante de Periodismo, compartió que gracias a él hoy trabaja en un medio de comunicación, destacando su calidez humana y el impacto que tuvo en su vida profesional y personal.
El catedrático Luis Cruz recordó a René Orlando Gavarrete como un excelente periodista, un docente excepcional y, sobre todo, una gran persona. Destacó su ética, su humanidad y las conversaciones llenas de sabiduría que compartían tras la jornada docente, así como su prudencia para resolver situaciones difíciles y su amor por el Club Deportivo Marathón. Agradecido por su amistad y consejos, expresó que René Gavarrete vivirá por siempre en los corazones de quienes lo conocieron. En la gráfica el también docente, Santos Gálvez.
La partida de René Orlando Gavarrete deja un vacío profundo no solo en su familia, sino también en el periodismo hondureño y en cientos de estudiantes que hoy alzan su voz para agradecerle. Su legado vivirá en cada palabra bien escrita, en cada decisión ética y en cada profesional que ejerce con sensibilidad y compromiso. Descanse en paz.
Aneth Flores, periodista de La Prensa: "Gaverrete fue el ejemplo de profesional que siempre aspiré a ser. Admiré profundamente su arte para comunicar y su forma de hablar; siempre me retó a dar lo mejor de mí como profesional. Su humanidad, empatía y profesionalismo eran sus mayores cualidades. Las últimas palabras que me dijo aún resuenan en mi memoria: "A ver cuándo volvemos a platicar en la cabina".