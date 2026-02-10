Filtran chat de Supremo y la tiktoker Lorjia: ambos reaccionan

El creador de contenido Supremo nuevamente es en centro de atención, después de que se filtrara una supuesta conversación entre él y la tiktoker salvadoreña Lorjia.
En la conversación filtrada por una examiga de Lorjia, la joven expone una captura de pantalla en la que se leen unos mensajes reveladores.
Vale resaltar que muchos internautas aseguran que se trata de inteligencia artificial y que el chat es falso. Incluso el mismo Supremo afirmó que no es real esa conversación.
En los mensajes difundidos se puede ver, primero, una conversación aparentemente normal, donde Supremo escribe "Espero estés teniendo un buen día, y sigue haciendo live. Buenas noches".
Posteriormente, el hondureño avisa que ya está en Honduras y dice: "Te deseo lo mejor. Conectamos mucho, misma vibra, misma energía. Solo que yo no fumo...", continúa.
"Me alegró conocerte, sos una excelente persona. Gracias por todo, y por las cogid*tas. ¡Suerte con Fancony!", finaliza diciendo supuestamente Supremo. Lo cual desató una avalancha de comentarios de usuarios y reacciones por parte de Lorjia.
La salvadoreña reaccionó y empezó diciendo que no ha tenido tiempo de nada, pero que "a las buenas es buena, pero a las malas, es mala", además dijo no importarle si la gente piensa que es show. "Quizás yo no reaccione de la mejor forma, puede que salgan más personas dañadas, pero de verdad, yo a la gente le digo que yo no busco problemas porque no me gustan; entonces, que la soque".
Asimismo, Lorjia atizó contra la comunidad de Supremo, diciendo que si le llegan a cerrar su cuenta de TikTok por los reportes de sus seguidores, la van a conocer de verdad. ""No va a haber necesidad que alguien más venga a hablar. Todos sabemos la comunidad tóxica que tiene Supremo".
La joven no profundizó sobre la autenticidad de la conversación ni sobre una posible relación entre ambos, por su parte, el catracho sí negó cualquier vínculo. También, expresó que le da miedo que Milagro Flores "todo se cree", riéndose de la situación.
Finalmente, el "Príncipe de Honduras" dijo que Lorjia siempre lo ha respetado: "Ella dijo no voy a tocar el nombre de Supremo. No tengo el número de ella. Creo que me tiene bloqueado, yo la tengo bloqueada". Milagro Flores, quien ha sido relacionada sentimentalmente con Supremo, aún no ha reaccionado públicamente a esta filtración.