Hija de Daddy Yankee asegura que Bad Bunny es el mejor artista de Puerto Rico, ¿olvidó el legado de su padre?

El proceso judicial continúa abierto y ha afectado la relación entre el cantante y su hija, quien en su reciente boda no contó con la presencia del artista. La controversia entre seguidores de Daddy Yankee y Bad Bunny refleja el relevo generacional en la música urbana de Puerto Rico. Las declaraciones de Jesaaelys Ayala y la respuesta del público subrayan el peso simbólico de ambos artistas para la cultura de la isla. El debate permanece abierto en un contexto marcado por el éxito global de la música latina y la transformación del género urbano.