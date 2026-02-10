Rosalía revela el motivo de la ruptura con su ex: "Nunca logré perdonar"

Rosalía se ha consolidado como una de las artistas más influyentes del panorama musical internacional. Con apenas 33 años, la cantante catalana ha construido una carrera sólida y arriesgada que la ha llevado a romper moldes y marcar tendencia dentro y fuera de España.
Su más reciente álbum, ‘Lux’, no solo confirmó su madurez artística, sino que también le permitió batir múltiples récords y reafirmar su posición como una de las voces más relevantes de la música actual. Sin embargo, este martes 10 de febrero, la atención no se centró en su faceta profesional, sino en una revelación personal poco habitual en la artista.
Rosalía participó en el pódcast ‘Special people club’, conducido por Soy una pringada y disponible en la plataforma Podimo, donde habló abiertamente sobre una experiencia sentimental que la marcó profundamente y que, según confesó, aún recuerda con nitidez.
Durante la conversación, en un ambiente distendido mientras fumaba un cigarrillo y hablaba sobre cultura, la presentadora lanzó una pregunta directa: “¿Qué es lo más decepcionante que ha hecho un hombre contra tu persona?”. La respuesta de la intérprete fue inmediata y cargada de sinceridad.
"Te voy a decir una que no se me ha olvidado, ¿vale? Digamos que yo tenía un novio que... no lo vamos a decir, pero tenía un novio que era un poco código Morse, código Morse emocional...", relató Rosalía, describiendo una relación marcada por la ambigüedad y la inestabilidad emocional.
La cantante explicó que, tras varios años de relación, la pareja terminó y, como suele ocurrir en esos procesos, hubo un reencuentro poco tiempo después de la ruptura. Fue en ese momento cuando se produjo el comentario que, según ella, resultó definitivo.
“Llevábamos unos años tal, no sé qué y rompimos. Entonces, lo típico, que tienes una recaída la semana después de haber roto, y volvimos a vernos, y estábamos en la situación en la que tú te puedes imaginar... Pues bien, cuando nos reencontramos me soltó lo siguiente: ‘Cómo he echado de menos a mi p*t*’”, contó.
Rosalía describió su reacción con una mezcla de ironía y crudeza: “Cuando me dice esto, como que me quedo fría, me quedo como helado de fresa, como no, no, no, aguda, grave, esdrújula, fatal, horrible, o sea, muerta perdida".
Aquel episodio marcó un antes y un después. La artista explicó que decidió cortar todo contacto de inmediato, una determinación que mantuvo firme durante años.
“Me levanté, me fui y nunca más volví, obviamente (...) Yo nunca se lo he perdonado; creo que a día de hoy estoy empezando a entrar en ese punto, en el que se lo podría perdonar", concluyó, dejando ver un proceso personal de reflexión y sanación.