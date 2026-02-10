¿Lewis Hamilton y Kendall Jenner fueron novios? Esto se sabe

Antes de salir con Kim Kardashian, Lewis Hamilton fue vinculado con la hermana menor de esta, Kendall Jenner. El piloto británico, de 41 años, y Jenner, de 30, desataron rumores de romance en 2015 cuando ella fue fotografiada luciendo su cadena de oro durante el Gran Premio de Mónaco en Montecarlo.
Sin embargo, los rumores se disiparon rápidamente cuando Lewis Hamilton negó cualquier relación romántica con Kendall Jenner.
En la imagen: Kendall y Lewis en una foto del año 2015.
"Kendall y yo somos amigos desde hace tiempo, así que solo somos amigos", declaró Hamilton a E! News, en aquel entonces.
A pesar de ser 11 años mayor que ella, Lewis Hamilton elogió a la modelo, en ese entonces, por su madurez.
"Lo está haciendo increíble, es muy centrada, muy sensata y, para ser tan joven, es muy madura", comentó con entusiasmo.
Y es que la breve historia de Kendall y Lewis volvió a salir a la luz después de que The Sun informara el domingo que Hamilton ahora está saliendo con Kim Kardashian, de 45 años. Fuentes cercanas informaron al medio que ambos pasaron un fin de semana romántico y muy privado en Estelle Manor, en los Cotswolds, Inglaterra.
Según informes, la actriz de "All's Fair" voló al Reino Unido en su jet privado desde Los Ángeles para visitar a Hamilton. Fuentes cercanas revelaron que ambos compartieron habitación y reservaron un masaje en pareja.
En la imagen: Lewis Hamilton le da un tienro beso a Kim Kardashian durante el Super Bowl.
"Por la noche, cenaron en una habitación privada para no tener otros invitados", declaró una fuente al medio.
Hamilton y Kardashian también asistieron recientemente a la fiesta de Nochevieja de Kate Hudson, repleta de estrellas, aunque no fueron fotografiados juntos.
Los dos se conocen desde al menos 2014, cuando ambos mantenían relaciones con otras personas: Hamilton con Nicole Scherzinger y Kardashian con Kanye West.
Mientras tanto, Kendall Jenner no se ha vuelto a pronunciar sobre la supuesta relación amorosa que mantuvo con Lewis, quien ahora es su cuñado.
Y tras conocer esta historia, usuarios de redes sociales aseguran que esto parece sacado de un capítulo de "La Rosa de Guadalupe", ya que resultaría muy incómodo que ahora Kendall sea cuñada de su exnovio.