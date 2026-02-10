  1. Inicio
Ella era la maestra de inglés muerta en accidente en el Segundo Anillo de SPS

Los alumnos y padres de familia de la escuela La Buena Semilla lloran la muerta de la maestra Keyla Palacios, quien murió al chocar contra una rastra

Fotos en vida de la maestra Keyla Melissa Palacios, quien murió la tarde de este martes 10 de febrero en San Pedro Sula.
El cuerpo sin vida de la docente quedó en el interior de este turismo champán.
El accidente se registró en la 20 calle del Segundo Anillo en la colonia Pastor Zelaya.
Se confirmó que el conductor de la rastra se puso a disposición de las autoridades.
El conductor se encuentra en una posta por su propia seguridad, informó un agente que estaba en la escena.
Fueron los compañeros de Keyla Palacios, quienes llegaron a reconocerla.
"Fe mi maestra, es la miss Palacios", dijo una niña que llegó al lugar pocos minutos después del fatal accidente.
"Qué tristeza, una gran maestra de inglés. Un gran ser humano", lamentó Evelyn Bonilla.
Al momento de su muerte, la educadora andaba con el uniforme. "Acaba de salir, la escuela queda en la Júpiter", contó una compañera de labores.
La carretera en que se registró el accidente está en construcción, incluso hay tramos cerrados, por lo que las autoridades han pedido manejar con precaución.
