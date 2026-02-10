Margot Robbie dice que un actor le insinuó que debía ‘comer menos’

Margot Robbie compartió una impactante historia de un compañero de reparto al inicio de su carrera como actriz. La estrella de ‘Cumbres borrascosas’, de 35 años, se unió a Charli XCX —quien pone la banda sonora a la nueva adaptación de la clásica novela de Emily Brontë— para una entrevista en video con Complex en la que se turnaron para revelar el peor regalo que han recibido.
“Muy, muy temprano en mi carrera, un actor con el que trabajé, un actor hombre, me regaló un libro llamado ‘Por qué las francesas no engordan’”, reveló Robbie, en referencia a un libro de autoayuda de 2006 escrito por Mireille Guiliano.
La estrella de ‘Barbie’ añadió: “Y básicamente era un libro que te decía que comieras menos. Yo pensé: ‘Ay, vete a la m***da, amigo’”.
Margot Robbie reiteró su sorpresa por el incidente. “En esencia, me dio un libro para dejarme claro que debía bajar de peso”, dijo.
Charli, de 33 años, le preguntó a Robbie qué hacía el actor hoy, a lo que la nominada al Oscar respondió: “No tengo ni idea de dónde estará ahora. [Fue] hace muchísimo tiempo”.
“Tu carrera se acabó, nena”, bromeó Charli, mirando directamente a la cámara y dirigiéndose al antiguo compañero de reparto de Robbie.
Robbie interpreta a la protagonista, Cathy, junto a Jacob Elordi como el melancólico Heathcliff, en la seductora versión de ‘Cumbres borrascosas’ de la directora Emerald Fennell. El drama romántico llega a los cines el viernes 13 de febrero, justo a tiempo para San Valentín.
En una entrevista de diciembre de 2025 con British Vogue, Robbie, quien también produce la película, defendió la elección de Elordi como Heathcliff, pues algunos fans de la novela de 1847 señalaron que en el libro se le describe como “de piel oscura”.
Lo vi interpretar a Heathcliff”, contó a la publicación. “Y él es Heathcliff. Yo diría: solo esperen. Confíen en mí, estarán felices”. Robbie continuó: “Es un personaje con un linaje de otros grandes actores que lo han interpretado, de Laurence Olivier a Richard Burton, Ralph Fiennes y Tom Hardy. Ser parte de esa tradición es especial. Él es increíble y confío muchísimo en él. Sinceramente, creo que es el Daniel Day-Lewis de nuestra generación”.
Fennell, que antes colaboró con Elordi, de 28 años, en ‘Saltburn’, dijo que Elordi personificó “al Heathcliff de la portada del libro que tengo desde adolescente”. La cineasta británica quedó igualmente cautivada por Robbie a la hora de elegir a Cathy.
Margot Robbie (centro) cuando tenía 17 años y participó en la serie australiana "Neighbours".