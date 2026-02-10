Margot Robbie dice que un actor le insinuó que debía ‘comer menos’

Lo vi interpretar a Heathcliff”, contó a la publicación. “Y él es Heathcliff. Yo diría: solo esperen. Confíen en mí, estarán felices”. Robbie continuó: “Es un personaje con un linaje de otros grandes actores que lo han interpretado, de Laurence Olivier a Richard Burton, Ralph Fiennes y Tom Hardy. Ser parte de esa tradición es especial. Él es increíble y confío muchísimo en él. Sinceramente, creo que es el Daniel Day-Lewis de nuestra generación”.