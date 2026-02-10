Jesús Figueroa es la víctima del accidente que se volvió viral

Un video que circuló ampliamente en redes sociales volvió viral un trágico accidente ocurrido este lunes en la carretera CA-5, donde un joven motociclista perdió la vida tras colisionar contra una rastra en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés. Así fue el accidente.
La víctima fue identificada como Jesús Figueroa, conocido por sus allegados como Chuito, originario de la comunidad de Quiragüira, en el municipio de Masaguara, departamento de Intibucá.
Figueroa se desplazaba en su motocicleta cuando, al tomar una curva en la transitada vía, perdió el control del vehículo. El momento quedó registrado en un video que muestra los segundos previos al impacto.
En las imágenes se observa al joven conduciendo a alta velocidad y realizando una maniobra riesgosa, inclinando su cuerpo mientras intentaba tomar la curva, lo que habría provocado que la motocicleta se desestabilizara.
Segundos después, el motociclista intenta reincorporarse a su carril, pero termina invadiendo el carril contrario, donde colisiona de frente contra un cabezal que circulaba en sentido opuesto.
El impacto fue directo y de gran magnitud, provocando la muerte inmediata del joven. Tras el choque, su cuerpo quedó tendido a un costado de la carretera, mientras la motocicleta resultó severamente dañada.
El conductor del vehículo pesado detuvo su marcha de inmediato y permaneció en el lugar, poniéndose a disposición de las autoridades para colaborar con las investigaciones correspondientes.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron a la escena para realizar las diligencias y recabar información que permitiera esclarecer las circunstancias del accidente.
De acuerdo con informes preliminares, la responsabilidad del hecho recaería únicamente en el conductor de la motocicleta, descartándose participación del conductor de la rastra en la colisión.
Familiares y amigos de Jesús Figueroa expresaron su dolor por la pérdida y lo recordaron como un joven apasionado por las motocicletas y los viajes por carretera, mientras el video del accidente continúa generando debate sobre la velocidad y la conducción responsable.