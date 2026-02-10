Extensos cortes de luz en estas zonas de Honduras este miércoles 11 de febrero

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este miércoles 11 de febrero del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Cortés, El Paraíso, Copán, Santa Bárbara y Atlántida en distintos horarios a lo largo del día.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el municipio de Trojes, El Paraíso, los cortes se realizarán de 6:00 a.m. a 7:00 a.m., afectando a las comunidades de Las Camelias, El Pinal, Poteca, Campamento #1, Campamento #2, El Chaparral, La Laguna, La Unión #1, San Antonio, La Nuvia, La Montañita, Paso Hondo #1 y #2, Las Quebradas, Las Delicias #1 y #2, Mata de Guineo, San José de Mata de Guineo, El Corralito, Cifuentes, Quebrada Arriba, Planes de Cifuentes, Los Jardines, El Bijao, El Pital, Agua Caliente, Los Tablones, La Apertura, Trojes, Capires, Yamales y Arenales.
Mientras tanto, en Yuscarán, El Paraíso, el servicio será suspendido de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en La Laínez, aldea El Ocotal, Yuscarán, La Ciénaga y zonas aledañas.
En San Ignacio, Francisco Morazán, los trabajos se desarrollarán de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., afectando a El Pedernal, El Escanito, Guayabillas, Pueblo Nuevo, El Terrero, El Porvenir, San Luis, La Laguna, Yoculateca, El Pedregal, Agua Dulce, La Esperanza, Palos Ralos, San Ignacio, Escano de Tepales, Urrutias, Portillo de Seale, El Naranjal, Portillo de Córdoba y sectores cercanos.
Por su parte, en Villanueva, Cortés, el corte será de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., impactando a Nuevo Chamelecón, Lempira I, II y III, Consa Payhsa, La Fortaleza y Casa Quemada Cofradía.
En el municipio de Choloma, la suspensión se realizará de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en La Uva, La Junta, La Mora, Guanacastales, Remolino, Ticamaya, Nueva Ticamaya, Nola, Kele Kele, Savoy, Manacalito, así como las aldeas La Protección, Tibombo, Montevideo y Lupo Viejo.
En Copán Ruinas, Santa Rosa de Copán, los cortes también se extenderán de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., afectando las aldeas de Sesesmiles, Las Delicias, Finca El Cisne, Generadora El Cisne, La Zona, Las Flores, Agua Buena, Colón Jubuco, Salitrón, El Quebracho, El Cedral, San Lucas, Unión Cedral, Porvenir, Barbasqueadero, Nueva Armenia, Santa Rosita, Carrizalón, Carrizalito, Agua Caliente, San Antonio, El Triunfo, Río Blanco, El Caobal, Agua Fría, Agua Sucia, Agua Buena y caseríos cercanos.
Asimismo, se reportan interrupciones en Naco, Cofradía, Casa Quemada y Manacal, además de amplios sectores de Villanueva, incluyendo las colonias 24 de Abril II, San Jorge, Brisas del Valle I y II, 10 de Enero, Gracias a Dios, Rancho Manacal, Zoli Cofradía, Envasa 1, Brisas de Occidente #3, Miguel Paz Barahona, Lizandro Paz, San Jerónimo, Rivera Fajardo, San Bartolo, Los Ángeles, 4 de Febrero, Arévalo, San Isidro, Miramontes, Mezcalar, Guadalupe, San Juan Bosco, Tito Consani, barrio El Campo, La Hoya, Las Flores, San Manuel, Milenium, 9 de Mayo II, El Paraíso II, Santo Domingo, Villas de Cofradía, Matamoros, La Primavera, Salazar, Las Colinas II Etapa, Villa de los Maestros, Altos de Cofradía I y II, Senderos de Occidente, Cacao I, II y III, La Victoria y Suvahn, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Finalmente, se anunció una suspensión prolongada de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. en amplias zonas de Santa Cruz de Yojoa, Taulabé, Las Vegas, San Francisco de Yojoa, Zacapa, San José de Comayagua, Meámbar y Siguatepeque, incluyendo generadoras Río Blanco, Cececapa, Agua Verde y Peña Blanca, además de comunidades como Ilama, Trinidad, Chinda, La Unión, El Rodeo, Río Lindo, Peña Blanca, Buena Vista, El Edén, Santa Elena, Nueva Esperanza, San Bartolo, Monte de Dios, Buenos Aires, La Pimienta, El Sauce, Santa Rosita I y II, Cedral, Las Vegas, Los Laureles, Unión Suyapa, Los Coquitos, Las Marías, Nueva Granada, Colonia Aurora, Los Hules, La Másica, La Valencia y zonas aledañas.
En las zonas de La Másica y el municipio de Esparta, Atlántida, se programó una interrupción del servicio eléctrico en un horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., que afectará a las comunidades de Monte Negro, Trípoli, colonia Los Indios, Punta de Rieles, El Embarcadero, Tierra Firme, San Antonio, Agua Caliente, El Oro, San Juan Benque, residencial Villa Real, San Juan Pueblo, las hidroeléctricas Los Laureles y Contempo, colonia Brisas de América, Siempre Viva, Lombardía, Piedra de Afilar, Flores de Italia, Mata de Guineo, La Libertad, El Suspiro, Los Cerritos, San José, La Guadalupe, La Ensenada y sectores aledaños del municipio de Esparta.