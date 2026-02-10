Extensos cortes de luz en estas zonas de Honduras este miércoles 11 de febrero

En el municipio de Trojes, El Paraíso, los cortes se realizarán de 6:00 a.m. a 7:00 a.m., afectando a las comunidades de Las Camelias, El Pinal, Poteca, Campamento #1, Campamento #2, El Chaparral, La Laguna, La Unión #1, San Antonio, La Nuvia, La Montañita, Paso Hondo #1 y #2, Las Quebradas, Las Delicias #1 y #2, Mata de Guineo, San José de Mata de Guineo, El Corralito, Cifuentes, Quebrada Arriba, Planes de Cifuentes, Los Jardines, El Bijao, El Pital, Agua Caliente, Los Tablones, La Apertura, Trojes, Capires, Yamales y Arenales.