El tierno mensaje de despedida de hija del fundador de Titicos

La hija de Samuel Castillo mostró fotos familiares del empresario, incluso del día de su boda

La familia de Samuel Castillo ha expresado, a través de sus redes sociales, la admiración y cariño al empresario que murió el sábado 7 de febrero en Colombia.
Samuel Castillo, quien fue el fundador y de Novedades Titicos en San Pedro Sula, era un reconocido empresario sampedrano que murió a los 73 años en Colombia cuando se encontraba atendiendo problemas de salud.
Desde el sábado por la noche, cuando se supo de su muerte, sus hijos han expresado su admiración y respeto hacia Castillo, quien a juzgar por los comentarios positivos en las redes sociales, gozaba del cariño de sus parientes como de sus clientes.
Reyna Castillo subió a sus cuentas un video con algunas imágenes inéditas de su papá y dejó un tierno mensaje.
"Siempre lo amaré papi. Siempre estaré orgullosa de ser su hija", escribió Reyna en un video que se viralizó en Tiktok.
Reyna subió varias fotos, entre este en la que aparece su papá el día de su boda.
La reacción no se hizo esperar en Tiktok, la gente externó sus condolencias y contó varias anécdotas de don Samuel Castillo.
Sus demás hijos y amigos comenzaron a subir fotos en compañía de Samuel.
Estaba casado desde el 2016 con Kenia Gallardo, con quien ya llevaba varios años de vivir juntos. Ella y dos de sus hijas lo acompañaban en Colombia al momento de su muerte.
Samuel Castillo hijo agradeció en Facebook todas las muestras de apoyo recibidas por la gente que conocía a su papá.
"En este momento tan difícil lo único que puedo dar es gracias por el amor que le tienen a mi papá gracias deja un gran vacío en mí, muchas gracias. Bendiciones para todos, familia y amigos", escribió.
