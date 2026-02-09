Muere reconocido periodista mexicano: lo que se sabe de su fallecimiento

La voz de Juan Antonio Domínguez se apagó a los 50 años. El comentarista deportivo de TUDN falleció, provocando tristeza y numerosas muestras de condolencias dentro del periodismo deportivo y entre los seguidores del fútbol.
El periodismo deportivo mexicano se encuentra de luto tras el fallecimiento de Juan Antonio Domínguez Garrido, destacado comentarista y analista de TUDN, quien perdió la vida a los 50 años de edad. La noticia fue confirmada por sus familiares y provocó una inmediata reacción de consternación tanto en el ámbito mediático como entre los aficionados al fútbol.
El deceso del comunicador fue dado a conocer el 5 de febrero de 2026 mediante mensajes difundidos en redes sociales por personas cercanas a él, lo que rápidamente generó múltiples muestras de pesar y homenajes en su memoria.
Fue su hermana que informó la noticia de su fallecimiento: “Con mucha tristeza les compartimos que mi hermano Juan Antonio Domínguez Garrido ha fallecido”.
De inmediato, colegas, exfutbolistas y distintos actores del deporte expresaron sus condolencias y recordaron su trayectoria y calidad humana.
Trayectoria en el fútbol y los medios: Nacido en Cuautla, Morelos, Juan Antonio Domínguez tuvo una estrecha relación con el fútbol desde joven. Antes de incursionar en los medios de comunicación, fue futbolista profesional, defendiendo los colores de los Arroceros de Cuautla en la década de los 90.
Esa experiencia dentro de la cancha marcó su estilo posterior como analista. Tras su retiro como jugador, inició una sólida carrera en el periodismo deportivo, destacándose en radio y televisión.
En TUDN, cadena donde desarrolló gran parte de su trabajo, se consolidó como una voz respetada por su análisis directo, conocimiento del juego y cercanía con la afición, con especial seguimiento al fútbol mexicano.
Causa del fallecimiento: Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial detallando la causa exacta de su muerte. Sin embargo, diversos reportes indican que Domínguez Garrido enfrentaba problemas de salud desde hace tiempo, lo que lo había alejado parcialmente de los reflectores.
La familia solicitó respeto y privacidad durante el proceso de duelo.
Del mismo modo, “La Federación Mexicana de Futbol" lamentó "el sensible fallecimiento de Juan Antonio Domínguez Garrido, comentarista deportivo de radio y televisión. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos”.
La noticia provocó múltiples reacciones en el entorno deportivo. Compañeros de TUDN y periodistas de distintos medios lamentaron su partida y destacaron su profesionalismo, así como la pasión con la que vivía el fútbol.
Juan Antonio Domínguez Garrido deja un legado importante en el periodismo deportivo mexicano, recordado como un analista que hablaba desde el conocimiento de la cancha y con un profundo amor por el deporte. Su voz se apaga, pero su trayectoria permanecerá en la memoria de quienes siguieron su trabajo.