Muere reconocido periodista mexicano: lo que se sabe de su fallecimiento

El periodismo deportivo mexicano se encuentra de luto tras el fallecimiento de Juan Antonio Domínguez Garrido, destacado comentarista y analista de TUDN, quien perdió la vida a los 50 años de edad. La noticia fue confirmada por sus familiares y provocó una inmediata reacción de consternación tanto en el ámbito mediático como entre los aficionados al fútbol.