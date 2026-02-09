Terrible: Agreden al árbitro que pidió matrimonio a su novio en pleno partido

Lamentable. El árbitro alemán Pascal Kaiser le pidió matrimonio a su novio en pleno partido de la Bundesliga y una semana después ha pasado por un terrible episodio.
El silbante de 27 años causó revuelo hace unos días al protagonizar un emotivo momento frente a miles de personas.
Y es que, antes del juego entre el Köln y el Wolfsburgo el pasado 3 de febrero, se puso de rodillas y le propuso matrimonio a su pareja ante miles de personas.
El joven árbitro recibió muchos comentarios de apoyo e incluso el equipo local (Köln), compartió en sus redes el momento que inmediatamente se viralizó.
Pascal Kaiser recibió una respuesta positiva de parte de su novio y finalmente llegó el "sí" a su propuesta.
Lo hizo en el estadio ante miles de personas: "Un momento increíblemente especial antes del partido en casa. Pascal Kaiser le propuso matrimonio a su pareja justo antes del inicio. La historia detrás de esto es tan hermosa como impresionante", expresó el club a través de sus redes sociales.
Sin embargo, después de todo el revuelo causado por mostrar abiertamente su orientación sexual, le trajo un terrible episodio y terminó siendo agredido.
L'Équipe revela que el silbante fue agredido en su domicilio, esto después de recibir amenazas explícitas hacia su persona.
Según informa el medio francés, el árbitro denunció que había recibido amenazas que incluían la dirección de su hogar e inmediatamente llamó a la policía.
Las autoridades le señalaron que no corría “peligro inmediato”, pero después las cosas se salieron de control.
Y es que, mientras Kaiser salió a fumarse un cigarrillo, tres hombres ingresaron a su casa y lo atacaron violentamente, dejándole heridas en su rostro. Así quedó tras ser agredido.
Posteriormente, el árbitro de 27 años denunció públicamente lo sucedido y las autoridades ya investigan lo sucedido. Asimismo, informaron que el joven ya se encuentra en un lugar bajo protección policial.
Pascal Kaiser señaló que esta agresión se trató de un ataque homofóbico a pocos días de haberse comprometido públicamente con su novio.
"Que les molestaba la vida de otro... Está re mal la gente y el odio que tiene...", "¿2026 y todavía pasan estas cosas? No avanzamos más como sociedad", son algunos de los comentarios que ha recibido la noticia.
De momento, Pascal Kaiser ha tomado la decisión de restringir su perfil en redes sociales, mismo donde se mantiene activo para alzar la voz. Kaiser dirige en ligas menores en Alemania, pero ya es conocido dentro del medio.