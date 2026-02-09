Super Bowl: así reaccionó la prensa al histórico show de medio tiempo de Bad Bunny

Reseñas internacionales celebraron la energía y el carisma de Bad Bunny en el escenario del Super Bowl.
The Associated Press: “Bad Bunny dejó en claro en el Super Bowl que su popularidad mundial se traduce perfectamente al escenario más grande de Estados Unidos”, escribe María Sherman de AP en su reseña del espectáculo de medio tiempo”.
José Ramón, Peridotita de ESPN: “Bad Bunny se convirtió en el medio tiempo del Super Bowl en una fiesta con alma, identidad, energía, emoción y orgullo latino en el escenario más visto del planeta”.
ESPN.com.mx: “Hay que sentirse orgulloso, Benito le cantó en español a la fiesta más importante de los americanos”. John Sutcliffe se puso emotivo por el mensaje de Bad Bunny en su show durante el halftime del Super Bowl LX”.
Silvia Aparicio: "Bad Bunny no necesitaba el inglés para conquistar el Super Bowl. Con un show 100% en español, el "Conejo Malo" humilló los prejuicios culturales en el corazón de California”.
Región Global: "Bad Bunny protagonizó un espectáculo histórico en el medio tiempo del Super Bowl celebrado en Santa Clara, California. Presentó un repertorio íntegramente en español, con homenajes a la cultura boricua y un mensaje a favor de los latinos en Estados Unidos”.
Indie 505: “Bad Bunny se apodera del show de medio tiempo”.
Alerta Mundial: “El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX (2026) rompió el récord histórico de audiencia con 142,3 millones de espectadores”.
TourBadBunny: "Esto es por ti y por el niño que tienes dentro. Puerto Rico hoy brilla como nunca antes. Bad Bunny, también conocido como Benito, gracias”.
ESPN Deportes: “Bad Bunny sale con escenografía con referencias latinas”.
DAZN Boxing: “El boxeo hace su aparición en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl”.
Tendencias musicales Colombia: “Homenaje a los latinos”.
ESPN Argentina: “¡Qué espectáculo dio Bad Bunny! El show del Super Bowl LX quedó otra vez en los ojos del mundo con una fiesta impresionante en California de la mano del puertorriqueño”.
FactPost: “Bad Bunny termina su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl frente a un cartel que dice: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”.
TyCSport: “Bad Bunny encabezó el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, junto a artistas como Lady Gaga y Ricky Martin”.
Diario El País: “El artista puertorriqueño firma, con la ayuda de Lady Gaga y Ricky Martin, una brillante actuación en el espectáculo del descanso de la final de la NFL más esperada de los últimos tiempos”.
Andrés Oppenheimer: "Bad Bunny estuvo espectacular. Sin insultos, con mucha clase, lo suyo fue una celebración de la hispanidad y la convivencia en un momento en que los latinos son demonizados como invasores y criminales”.
ABC News: "Los Seattle Seahawks vencieron a los New England Patriots 29-13 el domingo para ganar el segundo Super Bowl de la franquicia. Pero más allá del juego, la actuación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo estuvo llena de sorpresas repletas de estrellas e incluyó una boda en la vida real”.