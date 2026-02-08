"¡Viva Bad Bunny": Periodista de ESPN rompe en llanto tras show en el Super Bowl LX

Bad Bunny lo hizo de nuevo, logró ganarse el respeto de personajes que no son sos admiradores. La actuación del Conejo Malo en el Super Bowl LX llegó al borde de la emoción.
Bad Bunny sacó los sentimientos a flor de piel con el show de medio tiempo del Supero Bowl LX.
“¡Qué rico es ser latino!“, fue lo primero que dijo el artista, de 31 años, al aparecer en escena. Toda una declaración de lo que iba a mostrarle a los presentes y a los millones de espectadores por TV. Ese fue el espíritu del show, que incluyó la participación de otras estrellas como Lady Gaga y Ricky Martin.
Bad Bunny —nombre artístico de Benito Antonio Martínez Ocasio— regresó así al escenario del Super Bowl, luego de su primera participación en 2020 como invitado de Shakira y Jennifer Lopez.
En esta ocasión, el cantante fue confirmado como cabeza del show en septiembre de 2025, tras consolidar su impacto global con el álbum Debí Tirar Más Fotos y recibir tres premios Grammy, incluido Álbum del Año, por su trabajo dedicado a Puerto Rico.
El momento más emotivo de la noche lo iban a registrar los periodistas mexicanos de ESPN en vivo.
Luego de la pausa comercial tras la actuación de Bad Bunny, los de cabina enlazaron con John Sutcliffe, quien estaba a ras de cancha.
John Sutcliffe comenzó contando que es hijo de un mexicano y de una norteamericana y que no podía ocultar su emoción por el show de Bad Bunny.
"Estes en donde estés se vale tener una lágrima en el ojo y sentirse orgulloso que Benito le cantó en español a la fiesta más importante de los norteamericanos. ¡Viva Bad Bunny", dijo John Sutcliffe.
Sus compañeros coincidieron. "Pensé que solo yo había sentido lo mismo"