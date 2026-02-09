Anuncian cambios temporales en el acceso vehicular a la Unah-Cortés

Las autoridades de la Unah -Cortés informan que del 9 al 15 de febrero de 2026 se aplicarán cambios temporales en el acceso vehicular al campus en San Pedro Sula, debido a la ejecución de obras de pavimentación en las calles internas.
Durante el período de trabajos, el ingreso y salida de vehículos estará habilitado únicamente por los portones 2, 4, 5, 6 y 7, como parte de lasmedidas para ordenar la circulación interna.
Las obras forman parte de un proyecto de mejora de la infraestructura vial, que incluye la pavimentación de calles internas y la ejecución del tramo subterráneo de media tensión dentro del campus universitario.
Las autoridades detallaron que los estacionamientos habilitados serán los ubicados en la Biblioteca General, facilitando espacios de parqueo para estudiantes, docentes y personal administrativo.
También estarán disponibles los estacionamientos de los edificios 4 y 5, como parte del plan de movilidad temporal durante el desarrollo de los trabajos.
El Edificio Universitario de Ciencias de la Salud (EUCS) contará con áreas de estacionamiento habilitadas, garantizando el acceso a quienes realizan actividades académicas y administrativas en esa zona.
Para el ingreso peatonal al EUCS, las autoridades indicaron que se deberá utilizar las aceras provenientes del Edificio Anexos, como medida de seguridad durante la ejecución de las obras.
Las autoridades universitarias señalaron que estos trabajos buscan mejorar la movilidad, seguridad y funcionalidad del campus, en beneficio de toda la comunidad universitaria.
Las autoridades agradecen la comprensión de estudiantes, docentes y personal administrativo, recordando que las molestias serán temporales y que las obras contribuirán al fortalecimiento de la infraestructura de Unah-Cortés.