Asfura reduce escoltas y pone fin a privilegios de seguridad para funcionarios

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, anunció este domingo una reducción drástica de escoltas y privilegios de seguridad para funcionarios públicos, como parte de nuevas estrategias en materia de seguridad y uso responsable de los recursos del Estado, tras su reciente reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario fue enfático al señalar que el uso de policías y militares como escoltas personales dejará de ser una práctica común y que los funcionarios deberán movilizarse como cualquier ciudadano, organizando su tiempo y enfrentando el tráfico diario sin abusar de recursos públicos. La disposición presidencial fue confirmada luego de una conversación directa con Gerzon Velásquez, ministro de Seguridad, a quien Asfura instruyó poner fin al uso indiscriminado de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para resguardar a funcionarios, una práctica que por años generó molestias y retrasos en las principales vías del país, especialmente en Tegucigalpa.

"Fue uno de los temas que hablé con el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez; no podemos seguir utilizando a nuestros oficiales, tanto del Ejército como de la Policía Nacional, andando a cuidar a tanta gente", expresó el jefe del Ejecutivo. Asfura subrayó que los recursos humanos y logísticos del Estado deben estar orientados a proteger a la ciudadanía y no a facilitar traslados de funcionarios o autoridades, reiterando que la seguridad pública debe priorizar a la población. El presidente aseguró que la medida también aplica para él mismo y anunció una reducción significativa de su esquema de protección oficial. "Le he pedido a la Guardia de Honor Presidencial la mayor reducción, inclusive para mi seguridad. Los carros que ando son propios. Tenemos que saber utilizar los recursos del Estado", afirmó. En ese sentido, explicó que reforzará su seguridad personal con recursos propios y no con fondos públicos, como parte de un cambio de cultura en el ejercicio del poder. "Voy a invertir en más seguridad mía, pero con mis recursos, no con los recursos del Estado. Hay varias cosas que debemos cambiar y entender", enfatizó. Otra de las disposiciones anunciadas es la eliminación del uso de sirenas y escoltas motorizadas en las vías públicas, salvo en situaciones estrictamente necesarias. "Nada de sirenas ni motorizadas, porque de cierta manera son humillantes hacia la ciudadanía cuando andamos en las vías públicas", señaló el mandatario.

Asfura aspira a "recuperar la confianza"

Asfura también aclaró que su gobierno no se rige por promesas de resultados inmediatos ni plazos irreales, y que los cambios estructurales requieren tiempo. “En ningún momento he expresado que en 100 días voy a resolver esto. Nos ha tomado décadas resolver los problemas”, indicó. El presidente aseguró que su compromiso es recuperar la confianza ciudadana, administrar con responsabilidad y dar resultados concretos. “Yo respeto el valor del dinero. Hay que invertirlo bien, darle resultados a la gente y cambiar ese sentimiento negativo que se ha formado en los últimos años”, manifestó. Además, hizo un llamado a los medios de comunicación a acompañar el proceso con información veraz y responsable.