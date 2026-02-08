Gobierno actúa de inmediato para proteger Roatán ante llegada de sargazo

Gobierno del presidente Nasry Asfura instruyó este domingo acciones inmediatas para atender la llegada de sargazo en las playas de Roatán, con el objetivo de proteger la actividad turística, el empleo y el ecosistema marino, sectores clave para la economía de la isla.
Las medidas comenzaron a ejecutarse tras registrarse, durante el fin de semana, una acumulación inusual de sargazo en varias playas de la isla, especialmente en West Bay, una de las zonas más visitadas por turistas nacionales y extranjeros.
La presencia masiva de esta alga marina modificó de forma repentina la tradicional imagen de arena blanca y mar turquesa, dificultando el ingreso al mar y generando preocupación entre visitantes, residentes y empresarios del sector turístico.
Ante esta situación de emergencia, y en coordinación con el diputado de Islas de la Bahía, Stephen García, este 8 de febrero arribó a Roatán la primera maquinaria especializada destinada a acelerar las labores de limpieza, facilitar la recuperación natural de las playas y reducir cualquier impacto negativo sobre la actividad turística.
Desde el Gobierno se destacó que las acciones buscan no solo la limpieza visible de las playas, sino también la protección del ecosistema marino, procurando que el retiro del sargazo se realice de manera responsable y sostenible.
“El turismo se protege y el empleo se defiende”, señalaron autoridades, al subrayar que cientos de familias en Roatán dependen directa e indirectamente de esta actividad, considerada uno de los principales motores económicos de la isla.
Especialistas explican que la llegada del sargazo es un fenómeno natural propio del Caribe, aunque en los últimos años se ha intensificado por diversos factores ambientales y por la influencia indirecta de la actividad humana.
“El sargazo siempre ha existido. Es un fenómeno completamente natural, pero actualmente nosotros como humanos hemos acelerado algunas condiciones, sobre todo por la contaminación y el aporte de nutrientes como fósforo y nitrógeno”, explicó Arles García, biólogo residente en Roatán.
El sargazo es un alga marina parda flotante que se desarrolla principalmente en mar abierto y cuenta con pequeñas vesículas llenas de gas que le permiten mantenerse en la superficie. En condiciones normales, cumple una función ecológica importante al servir de refugio y hábitat para diversas especies marinas.
Las autoridades reiteraron que se mantendrán vigilantes y activos frente a la evolución del fenómeno, reafirmando el compromiso de cuidar Roatán, proteger el turismo y defender el empleo, mientras se implementan soluciones inmediatas y sostenibles.