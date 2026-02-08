Gobierno actúa de inmediato para proteger Roatán ante llegada de sargazo

Roatán, Islas de la Bahía.

Gobierno del presidente Nasry Asfura instruyó este domingo acciones inmediatas para atender la llegada de sargazo en las playas de Roatán, con el objetivo de proteger la actividad turística, el empleo y el ecosistema marino, sectores clave para la economía de la isla.

Las medidas comenzaron a ejecutarse tras registrarse, durante el fin de semana, una acumulación inusual de sargazo en varias playas de la isla, especialmente en West Bay, una de las zonas más visitadas por turistas nacionales y extranjeros.

La presencia masiva de esta alga marina modificó de forma repentina la tradicional imagen de arena blanca y mar turquesa, dificultando el ingreso al mar y generando preocupación entre visitantes, residentes y empresarios del sector turístico.

Ante esta situación de emergencia, y en coordinación con el diputado de Islas de la Bahía, Stephen García, este 8 de febrero arribó a Roatán la primera maquinaria especializada destinada a acelerar las labores de limpieza, facilitar la recuperación natural de las playas y reducir cualquier impacto negativo sobre la actividad turística.